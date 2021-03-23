أوضح رئيس الوزراء اليوناني أن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "على أعلى مستوى" وأن الروابط بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.

زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس دوايت أيزنهاور" في قاعدة سودا بجزيرة كريت، بعد مظاهرات لمحتجين قالوا إنها تثير مشاعر الخوف وانعدام الأمن.

ورافق ميتسوتاكيس في الزيارة كل من وزير الدفاع نيكوس باناغيوتوبولوس، ورئيس الأركان كونستانتينوس فلوروس، بحسب مراسل الأناضول.

وفي تصريح صحفي عقب زيارة حاملة الطائرات، أوضح ميتسوتاكيس أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة واليونان "على أعلى مستوى".

وأشار إلى أن الروابط بين البلدين حاليا أقوى من أي وقت مضى، كما تفقد ميتسوتاكيس عن قرب مروحية من طراز "إم إتش-60 آر" (MH-60R) المزمع أن تشتريها اليونان من الولايات المتحدة.

وفي 20 مارس/آذار الجاري، تظاهر يونانيون في منطقة هانيا التي تضم قاعدة سودا احتجاجا على قدوم حاملة الطائرات الأميركية إلى القاعدة في جزيرة كريت.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للولايات المتحدة، وطالبوا بلادهم بعدم بالتعاون عسكريا معها.

وجاء في بيان نشره المتظاهرون أن حاملة الطائرات "أيزنهاور" لا تغرس شعور الثقة لدى سكان الجزيرة، وإنما عكس ذلك "تثير مشاعر الخوف وانعدام الأمن".

وذكرت صحف يونانية أن السفينة الأميركية جاءت إلى الجزيرة من أجل التزود بالوقود.