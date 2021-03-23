لافروف: علاقات روسيا مع الصين تتطور بسرعة على عكس ما تبقى من علاقات تربط روسيا بالاتحاد الأوروبي

قالت روسيا إنها والصين تعتبران أن العقوبات الغربية على بكين غير مقبولة، في حين ذكرت وزارة الخارجية الصينية -اليوم الثلاثاء- أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي، لتقديم "احتجاج قوي" على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه، تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.

تصريحات روسية

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا والصين تعتبران العقوبات الأوروبية والغربية على بكين غير مقبولة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله إن روسيا لم يعد لديها علاقات مع الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بعدما دمّرت بروكسل هذه العلاقات، بحسب تعبيره.

وأضاف لافروف أن علاقات بلاده مع الصين تتطور بسرعة، على عكس ما تبقى من علاقات تربط روسيا بالاتحاد الأوروبي.

وأشار لافروف إلى أنه في نظر الصين وروسيا، فإن الولايات المتحدة تحاول الاعتماد على التحالف العسكري والسياسي الذي كان قائما خلال فترة الحرب الباردة، بهدف تدمير البنية الدولية، بحسب وصفه.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي بغير المُرضية.

وأضاف بوتين خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن سبب تدهور تلك العلاقات هو انتهاج الاتحاد الأوروبي مسارا غير بناء يصل أحيانا إلى المواجهة، وفق تعبيره.

وقال الكرملين إن بوتين وميشال بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية والملف الأوكراني، وإمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي في أوروبا.

بيان مشترك يدين الصين

وفي السياق ذاته، طالب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا -في بيان مشترك- الصين بإنهاء ممارساتها القمعية بحق المسلمين الإيغور، وأبناء الأقليات الدينية الأخرى في إقليم شينجيانغ.

وذكر البيان أن الدلائل أظهرت فرض الصين قيودا صارمة على الحريات الدينية، واستخدام السخرة والاحتجاز الجماعي في معسكرات الاعتقال، والإصابة بالعقم قسرا، بالإضافة إلى التدمير المنسق لتراث الإيغور.

وقال الوزراء إن بلدانهم اتخذت إجراءات بالتوازي مع تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، في رسالة واضحة بشأن انتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ.

ودعا الوزراء في بيانهم الصين إلى السماح للمحققين الدوليين والصحفيين بالوصول إلى شينجيانغ والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، كما تعهدوا بمواصلة تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وردت الصين فورا بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقا، فأدرجت على القائمة السوداء مشرّعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة معها.

وتريد الحكومات الغربية محاسبة الصين على الاعتقالات الجماعية لمسلمي الإيغور في شمال غرب البلاد.