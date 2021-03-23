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سياسة|إسرائيل

الانتخابات الإسرائيلية.. إغلاق مراكز الاقتراع والمؤشرات الأولية تظهر تقدم نتنياهو

نتنياهو (وسط) يطمح للفوز بأغلبية تسمح له بالبقاء في السلطة والنجاة من المحاكمة بتهم الفساد (الأوروبية)
نتنياهو (وسط) يطمح للفوز بأغلبية تسمح له بالبقاء في السلطة والنجاة من المحاكمة بتهم الفساد (الأوروبية)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202111:31 PM (مكة المكرمة)

أظهرت العينات الانتخابية عقب إغلاق مراكز الاقتراع الإسرائيلية مساء الثلاثاء تقدم حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ يرجح فوزه بـ31 إلى 33 مقعدا من مقاعد الكنيست.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن المؤشرات الواردة في 3 عينات انتخابية نشرتها التلفزيونات الإسرائيلية أظهرت حلول حزب "يوجد مستقبل" في المركز الثاني بـ16 إلى 18 مقعدا من مجموع مقاعد الكنيست البالغ 120.

وأشار العمري إلى أن العينات رجحت فوز القائمة العربية المشتركة بـ8 إلى 9 مقاعد، وهو ما يمثل تراجعا كبيرا للتمثيل العربي بعد أن كان للقائمة 15 مقعدا في الانتخابات السابقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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