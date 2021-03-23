البث الحي
سياسة|فلسطين

الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات للكنيست في غضون عامين

زعيم القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أيمن عودة، يدلي بصوته في انتخابات اليوم (الفرنسية)
زعيم القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أيمن عودة، يدلي بصوته في انتخابات اليوم (الفرنسية)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202111:03 AM (مكة المكرمة)

بدأ الإسرائيليون التوجّه إلى صناديق الاقتراع في رابع انتخابات للكنيست في غضون عامين. وتُعتبر انتخابات اليوم حاسمة لمصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتصدّر نتائج استطلاعات الرأي، لكن من دون أن يضمن الفوز بأغلبية تبقيه في السلطة.

ومن المفترض أن يدلي نحو 6.5 ملايين إسرائيلي بأصواتهم في قرابة 11 ألف مركزٍ، لانتخاب ممثليهم من بين مرشحي 30 قائمة حزبية.

وكانت الحملات الانتخابية قد حمي وطيسها بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالية، وتحالف أزرق أبيض بزعامة رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

وحشدت السلطات الإسرائيلية 20 ألفا من أفراد الشرطة والأمن لتأمين العملية، على خلفية مخاوف من وقوع اعتداءات في العديد من المناطق.

استطلاعات الرأي

وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

ونتنياهو (71 عاما) الذي يحاكَم في اتهامات فساد ينفيها، هو أطول من جلس على مقعد رئاسة الوزراء في إسرائيل، فهو منذ عام 2009 يمسك بمقود القيادة في البلاد المنقسمة سياسيا، حيث يطلق عليه مؤيدوه "الملك بيبي"، في حين يلقّبه معارضوه "مجرم الوزراء" بدلا من "رئيس الوزراء".

وتشير استطلاعات الرأي إلى حدوث تقدم طفيف لصالح حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافا متوقعا يضم أحزابا محافظة وأحزابا يهودية متطرفة، حوالي 60 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

وتوقعت الاستطلاعات ألا يتمكن أيضا ائتلاف محتمل -وإن كان أكثر استبعادا- يضمّ أحزابا من اليمين والوسط واليسار ويعارض تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، من الحصول على أغلبية برلمانية تتيح له الإمساك بزمام الحكم، لكنه قد يكون قاب قوسين أو أدنى من السلطة.

اتهامات بالرشوة والاحتيال

ويُحاكَم نتنياهو حاليا بتهم تتعلّق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا إلا أنها ساعدت في تأجيج التظاهرات الأسبوعية التي تخرج ضدّه أمام مقرّ إقامته في القدس.

ومنتقدو نتنياهو يتهمونه بالسعي للفوز بالانتخابات بدافع المصلحة الذاتية، أملا في الحصول على تأييد برلماني كاف ربما يمكّنه من استصدار تشريع يُسقط عنه الإجراءات القانونية.

وينفي نتنياهو هذا أو أي تدخل من جانبه في خطوات محتملة لنيل الحصانة من الملاحقة الجنائية، لكنه لم يستبعد إمكانية أن يسعى حلفاؤه لذلك.

وفي الحملة الانتخابية، سلط نتنياهو الضوء على دوره في تأمين الحصول على ملايين الجرعات من لقاح فايزر (Pfizer)، وتحويل إسرائيل إلى "دولة تطعيم" على حد وصفه.

فقد تم تطعيم نحو نصف السكان بوتيرة أُشيد بها على الساحة الدولية، وإن كانت قد أطلقت أيضا نداءات بأن تبذل إسرائيل المزيد لضمان حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة على اللقاحات.

وأتاحت حملة التطعيم السريعة بإسرائيل إعادة فتح معظم جوانب الاقتصاد قبل الانتخابات. وتم نشر تسجيل على تويتر يصوّر زيارة نتنياهو لمستشفى بالقدس يوم الاثنين، وكتب يقول "نحن اليوم أول من يعود للحياة في العالم وتعود له البسمة من جديد".

وانهارت حكومة نتنياهو الحالية -وهي تحالف لتقاسم السلطة مع وزير الدفاع بيني غانتس- في ديسمبر/كانون الأول، بعد 7 أشهر من تشكيلها.

إغلاق عام بالضفة

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي فرضَ إغلاق عام على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من اليوم، بالتزامن مع الانتخابات العامة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سيُفرض إغلاق آخر خلال عيد الفصح اليهودي، نهاية الأسبوع الجاري.

ودان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الحملات الدعائية في الانتخابات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات.

وقال اشتية في الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله إن الأحزاب الإسرائيلية تتنافس خلال حملاتها الانتخابية للاستيلاء على مزيد من الأرض والاستيطان، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الإجراءات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

واشنطن بوست: نتنياهو يتحالف مع حزب يهودي متطرف يدعو إلى طرد العرب من إسرائيل

قالت صحيفة واشنطن بوست إن حزبا سياسيا يهوديا متطرفا ينتمي زعيمه لجماعة يهودية سبق أن حظرتها السلطات الإسرائيلية بسبب تطرفها يستعد الآن لدخول الكنيست الإسرائيلي بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المزيد من سياسة

تونس تؤكد تمديد قرار تجميد أموال بن علي ومقربين منه في كندا مدة 5 سنوات

الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي (يمين) مع بعض أفراد أسرته (الصحافة التونسية)

النزاع بين السودان وإثيوبيا.. حمدوك يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البرية والحوار لحل الأزمة

حمدوك أكد أن الحدود بين بلاده وإثيوبيا لم تكُن يوما محل نزاع (وكالة الأناضول)

فورين بوليسي: التطرف الداخلي هو الخطر الحقيقي على المجتمع الأميركي

الكاتبة: أعمال الشغب في الكابيتول كشفت عن مخاطر تجاهل التهديد المحلي المتزايد للتطرف (الأوروبية)

أفغانستان.. واشنطن: الوقت بات ضيقا على الانسحاب بالتاريخ المحدد والناتو يؤكد أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لسلام دائم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
الأكثر قراءة

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

إندبندنت تكشف عن محادثات سرية كادت أن تنقذ القذافي لولا رفض فرنسا وبريطانيا

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. من الأكثر رفاهية؟ مقارنة بين قصور وسيارات وطائرات ويخوت رونالدو وميسي

ميسي (يسار) ورونالدو في إحدى حفلات تكريم اللاعبين في الفيفا (غيتي)

كورونا.. ألمانيا تمدد الإغلاق العام وبريطانيا تكشف عن دواء ناجع ضد الفيروس ووفيات قياسية في الأردن

ميركل أثناء اجتماعها عبر الفيديو مع حكام الولايات الألمانية بشأن الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (غيتي)