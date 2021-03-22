البث الحي
سياسة|صين

بالتوافق مع أوروبا وكندا وبريطانيا.. عقوبات أميركية على الصين.. وبكين تندد بالتدخل في شؤونها

يأتي القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على 4 أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ، كما أعلنت كندا وبريطانيا عقوبات على مسؤولين صينيين

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين صينيين تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد (رويترز)
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين صينيين تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد (رويترز)
22/3/2021

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مسؤولين صينيين بموجب قانون ماغنيتسكي، بعد أن فرض كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات مماثلة، ردا على ما اعتبرتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

واعتبرت واشنطن أن الحكومة الصينية تواصل ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية في إقليم شينجيانغ في ظل التنديد الدولي المتزايد.

وكررت الولايات المتحدة دعواتها الصين لوضع حد للقمع الذي يتعرض له مسلمو الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في إقليم شينجيانغ.

ودعت الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح المحتجزين في معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز.

ويأتي القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على 4 أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ، كما أعلنت كندا وبريطانيا عقوبات على مسؤولين صينيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن العقوبات التي أعلنت عنها كندا والاتحاد الأوروبي ضد الصين، تدخل في إطار العمل المشترك بين واشنطن وهذه البلدان.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، على مسؤولين ومؤسسات في الصين، لتورطهم في الانتهاكات. كما يتضمن القرار عقوبات مماثلة على كيانات ومسؤولين في ميانمار وإثيوبيا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان.

وقد أفاد مراسل الجزيرة في بكين بأن الصين ردت بفرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يين إن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتسبب في العديد من المشاكل في العالم.

وأضافت المسؤولة الصينية في مؤتمر صحفي، أن روسيا والصين أصبحتا الداعمتين الأساسيتين للسلام والاستقرار في العالم، حسب وصفها.

كما أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية إلى أن العقوبات الأوروبية لا تستند إلى مسوغات قانونية بل تستند إلى أكاذيب، وفيها تشويه للحقائق وتدخل في الشؤون الداخلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بسبب تصريحات وعقوبات.. ثلاث دول أوروبية تستدعي سفراء الصين المعتمدين لديها

بكين فرضت عقوبات على 10 شخصيات أوروبية (رويترز)

سد النهضة.. إثيوبيا تعتبر الرباعية مقترحا عقيما ومصر تشكو المماطلة

إثيوبيا عازمة على تنفيذ المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز المقبل (الفرنسية)

مراسل الجزيرة: غانتس يدعو لمشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من غزة على بئر السبع خلال وجود نتنياهو

جماعة الإخوان تبدي استعدادها للمصالحة.. فهل يرحب النظام المصري؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري وعن يساره نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها إسطنبول عام 2016 (الفرنسية)
الأكثر قراءة

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

لوبوان: هكذا أبطلت الملكة إليزابيث الثانية مفعول قنبلة ميغان

الكاتب: بفضل حنكة إليزابيث الثانية ينظر إلى العائلة المالكة بوصفها حصنا ضد تقلبات الدهر (غير معروف)

تهمة تطارد برج إيفل منذ 1889.. هل سرقت فرنسا حديده من الجزائر؟

برج إيفل تم الانتهاء من إنجازه عام 1889 (الأوروبية)

حشرة الزيز السحرية تغزو الولايات المتحدة.. أسرار الخروج الكبير بعد 17 عاما تحت الأرض

تستعد حشرة الزيز للظهور على أشجار الولايات المتحدة بعد طول غياب (غيتي)