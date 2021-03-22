يلتقي اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الاثنين إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وصرح لودريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل بأن "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان"، مشددا على وجوب تنفيذ إصلاحات.

وتابع "البلد يسير على غير هدى ومنقسم.. عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة"، حيث لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار".

وأعرب لودريان عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

لقاء مرتقب

من جهة أخرى، يلتقي اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

ويأتي اللقاء بعدما اتفق عون والحريري يوم الخميس الماضي على استكمال البحث في ملف الحكومة، للتوصل إلى اتفاق بينهما يذلل العقبات التي تحول دون تشكيلها.

وكان عون والحريري قد تبادلا الاتهامات الأسبوع الماضي بعرقلة تشكيل الحكومة المرتقبة التي كلف الحريري بتشكيلها في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان ناشطون قد تظاهروا في بيروت أمس الأحد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وانطلقت المظاهرة من أمام مقر تلفزيون لبنان الرسمي، حيث جابت عددا من شوارع العاصمة وصولا إلى مقر وزارة الداخلية.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالسلطة السياسية، ومطالبة بتشكيل حكومة انتقالية لإخراج البلاد من أزمتها.

كما طالب المتظاهرون بتفعيل أجهزة القضاء وملاحقة المتسببين في إهدار المال العام والمتورطين في ملفات الفساد، على حد وصفهم.