كشف المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون عن إمكانية أن تحقق قارته المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا منتصف يوليو/تموز المقبل

أوضحت الحكومة البريطانية أن موجة ثالثة لفيروس كورونا قد تضرب البلاد، في حين قال مسؤول أوروبي إن دول القارة يمكن أن تحقق المناعة الجماعية ضد الفيروس في 14 يوليو/تموز المقبل. ومن جانبها انتقدت روسيا تحيزات أوروبا ضد لقاحها "سبوتنيك في" (Sputnik-V).

فقد حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 التي تجتاح أوروبا ربما تكون في طريقها إلى بلاده.

وأضاف للصحفيين اليوم الاثنين "الخبرات السابقة علمتنا أنه عندما تضرب موجة أصدقاءنا فأخشى أن أقول إنها ستصل إلى شواطئنا أيضا وأتوقع أن نشعر بهذه التأثيرات في وقتها".

وردا على سؤال عن خطر تهديدات الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير اللقاح للمملكة المتحدة على برنامج التطعيم في بريطانيا، قال جونسون إنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث.

وتابع "اطمأننت خلال الحديث إلى الشركاء من الاتحاد الأوروبي على مدى الشهور القليلة الماضية من أنهم لا يرغبون في رؤية عثرات، وأعتقد أن هذا مهم جدا جدا".

وقال أيضا إن بريطانيا ماضية قدما في برنامج التطعيم، مؤكدا أن خطة تخفيف القيود وفقا لخارطة الطريق تسير على ما يرام.

تراشق روسي أوروبي

وكشف المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون عن إمكانية أن تحقق القارة المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في 14 يوليو/تموز المقبل.

وأرجع بريتون، في تصريحات للقناة الفرنسية الأولى، موقفه إلى بدء حملات التطعيم وتوفر اللقاحات في دول الاتحاد.

وشدد على أن دول الاتحاد لا تحتاج إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي إطلاقا، وأشار إلى وجود 55 مصنعا يعمل على صنع اللقاحات في أوروبا.

كما لفت إلى أن الدول الأوروبية ستتسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات، في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران.

ومن جانبه استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الذي وعد بأن يأخذ اللقاح الثلاثاء- تصريحات بريتون "الغريبة" وقال باجتماع متلفز "نحن لا نجبر أحدا على فعل أي شيء… لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي مصالح شركات الأدوية أم مصالح المواطنين الأوروبيين؟".

كما اتهم صندوقُ الاستثمار المباشر الروسي، الذي دعم تطوير سبوتنيك، بريتون بـ "التحيز بشكل واضح" ضد اللقاح لأنه روسي.

يأتي ذلك في وقت بدأت وكالة الأدوية الأوروبية النظر في مسألة ترخيص اللقاح الروسي، في خطوة رئيسية باتجاه إقراره كأول لقاح مضاد لكورونا غير غربي يستخدم في التكتل الذي يضم 27 بلدا.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يزور خبراء من الوكالة روسيا في 10 أبريل/نيسان لدراسة التجارب السريرية التي أجريت للقاح، وفق ما ذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.

وقد نشرت مجلة "ذا لانسيت" (The Lancet) الطبية نتائج تظهر بأن اللقاح آمن وفعال بنسبة 90%.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الجمعة إبرام اتفاق مع شركة أدوية هندية لإنتاج مئتي مليون جرعة على الأقل من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا.

وفاة مرشح رئاسي

توفي مرشّح المعارضة بانتخابات الكونغو غي بريس بارفيه كوليلاس جراء إصابته بكوفيد-19 أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج، بعد ساعات على انتهاء الاقتراع.

وقبل ساعات من بدء الاقتراع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إنه "يصارع الموت".

وأضاف بعد أن نزع قناع الأكسجين الذي يساعده على التنفس "مواطني الأعزاء.. أنا أصارع الموت لكنني أطلب منكم التوجه للتصويت من أجل إحداث تغيير، بذلك لن يذهب كفاحي سُدى".