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سياسة|لبنان

لبنان.. مظاهرات تندد بتردي الأوضاع وتطالب بتشكيل حكومة انتقالية

طالب المتظاهرون بتفعيل أجهزة القضاء وملاحقة المتسببين في إهدار المال العام والمتورطين في ملفات الفساد

سيدات لبنانيات يتظاهرن في بيروت أول أمس السبت للتنديد بالفساد وتردي الأوضاع (الأناضول)
سيدات لبنانيات يتظاهرن في بيروت أول أمس السبت للتنديد بالفساد وتردي الأوضاع (الأناضول)
22/3/2021

شارك ناشطون في مظاهرة بالعاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وانطلقت المظاهرة من أمام مقر تلفزيون لبنان الرسمي، حيث جابت عددا من شوارع العاصمة وصولا إلى مقر وزارة الداخلية.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالسلطة السياسية، ومطالبة بتشكيل حكومة انتقالية لإخراج البلاد من أزمتها.

كما طالب المتظاهرون بتفعيل أجهزة القضاء وملاحقة المتسببين في إهدار المال العام والمتورطين في ملفات الفساد، على حد وصفهم.

وشاركت حوالي 100 امرأة في مسيرة بالعاصمة اللبنانية بيروت أول أمس السبت تعبيرا عن سخطهن وغضبهن من الطبقة السياسية الحاكمة في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.

وكتب على لافتات رفعتها سيدات -بعضهن برفقة أولادهن- "سرقتوا أموالنا ومستقبل أولادنا.. ارحلوا".

وكتب على لافتة أخرى "أحلى هدية بعيد الأمهات هي إنكن ترحلوا".

وانطلقت مسيرة نسائية بمناسبة عيد الأم من جادة بشارة الخوري وعبرت عدة أحياء في العاصمة -رفعت خلالها شعارات مناهضة للسلطة- في اتجاه مرفأ بيروت الذي أدى انفجار فيه إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في أغسطس/آب الماضي.

ومنذ نحو 3 أسابيع يشهد لبنان احتجاجات شعبية تندد بتردي الأوضاع المعيشية وباستمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

وتعيش البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وجراء خلافات سياسية يعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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