الحريري: الرئيس عون طلب الثلث المعطل في تشكيلة الحكومة وأبلغته رفضي

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إن رئيس الجمهورية ميشال عون أرسل إليه تشكيلة حكومية مقترحة تجعل الثلث المعطل من نصيب فريقه السياسي، لكنه أبلغ الرئيس رفضه إياها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا مقر الرئاسة، حيث كان الحريري وعون على موعد جديد اليوم الاثنين لبحث ملف تشكيل الحكومة.

وكان الاثنان قد اتفقا الخميس الماضي على استكمال البحث في هذا الملف، وذلك للتوصل إلى اتفاق يذلل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة.

وفي منشور عبر تويتر اليوم، قال الحريري "في اجتماعي الأخير مع الرئيس عون اتفقنا على اللقاء اليوم، إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه وطلب مني أن أعبئها".

وكان عون والحريري قد تبادلا الاتهامات، الأسبوع الماضي، بعرقلة تشكيل الحكومة التي كلف الأخير بتشكيلها في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي هذه التطورات وسط احتقان شعبي، حيث تظاهر ناشطون في بيروت أمس احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.