كورونا.. أسترازينيكا تصف لقاحها بالآمن والفعال بعد تجارب واسعة وفرنسا تتطلع لعودة الحياة لطبيعتها قريبا

بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ للأنباء أظهرت أنه تم إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم

أعلنت مجموعة "أسترازينيكا" (AstraZeneca) أن لقاحها ضد فيروس كورونا -الذي أثيرت شكوك حول تسببه في جلطات دموية- آمن وفعال بنسبة كبيرة بعد تجارب واسعة في الولايات المتحدة وتشيلي والبيرو، وبينما توقع مسؤول فرنسي عودة الحياة لطبيعتها خلال الصيف شهدت الهند أعلى حصيلة للإصابات بالفيروس منذ أشهر.

ففي بيان أصدرته اليوم الاثنين أعلنت المجموعة البريطانية أن نتائج الاختبارات التي شملت 30 ألف متطوع أظهرت أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة "أكسفورد" (Oxford) أثبتت أنه فعال بنسبة 79% في الحيلولة دون ظهور الأعراض على المصابين.

وقالت إن التجارب أظهرت أيضا فعالية لقاحها بنسبة 100% ضد الحالات الشديدة والحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت "أسترازينيكا" أنه لم تحدث جلطات دموية خلال التجارب التي تمت في الدول الثلاث.

ويمهد إعلان النتائج لتقديم طلب لإدارة الدواء والغذاء الأميركية للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا.

وكانت أكثر من 10 دول أوروبية -بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا- علقت مؤقتا استخدام لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) عقب تقارير عن تعرض بالغين تلقوا اللقاح لجلطات دموية، لكنها استأنفت لاحقا استخدامه في حملات التطعيم الجارية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووافقت 50 دولة على استخدام هذا اللقاح، وكان العلماء ينتظرون نتائج التجارب التي أجريت في الولايات المتحدة لتوضيح الأعراض المحتملة له.

وفي آسيا، وعلى الرغم من التقارير الأخيرة بشأن سلامته سرعت العديد من الدول طرح لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" الذي يعد بين أول وأرخص اللقاحات التي جرى تطويرها وإنتاج كميات كبيرة منها.

حملات التطعيم عالميا

وفيما يتعلق بحملات التطعيم، أظهرت بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.

في الأثناء، أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الاثنين عن اتفاق لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي.

من جهته، حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من أن محاولات الاتحاد الأوروبي منع صادرات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى بلاده قد تؤدي إلى ما وصفها بنتائج عكسية.

وقال الوزير في مقابلة مع سكاي نيوز (Sky News) البريطانية إن المفوضية الأوروبية ستعاني من ضرر جسيم سيلحق بسمعتها إذا حظرت تصدير اللقاح.

وتأتي تصريحات بن والاس في إطار خلاف مستمر بين الاتحاد وشركات تصنيع لقاحات كورونا بعد اتهام الاتحاد الأوروبي شركة أسترازينيكا بالفشل في الوفاء بعقدها المتعلق بإمداد الاتحاد باللقاح.

عودة الحياة لطبيعتها

في الأثناء، قال مدير حملة التطعيم في فرنسا ألان فيشر إنه يتوقع عودة الحياة لطبيعتها في بلاده خلال الصيف أو الخريف المقبلين بفضل تسارع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشهدت فرنسا أول أمس السبت 35 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 4 آلاف مريض في الرعاية المركزة، وتعيش البلاد في ظل قيود لاحتواء الوباء.

وقالت السلطات الفرنسية إنه تم تطعيم 8.5 ملايين مواطن حتى الآن.

وفي أوروبا أيضا، سجلت ألمانيا اليوم أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و50 وفاة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وفي السياق، حذرت وزيرة الرعاية البريطانية هيلين ويتلي اليوم من أنه سيتعين على البريطانيين الانتظار قبل الحجز لقضاء إجازاتهم في الخارج، خاصة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول الأوروبية.

وفي مناطق أخرى من العالم، سجلت الهند اليوم الاثنين نحو 47 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما سجلت 212 وفاة جديدة، وهو أكبر عدد وفيات منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي آسيا أيضا، أحصت الفلبين اليوم حصيلة قياسية بواقع أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس.

بدورها، سجلت باكستان اليوم نحو 3700 إصابة جديدة بالفيروس و20 وفاة، ويعتبر إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وبينما أحصت الصين 7 إصابات جديدة بالفيروس كلها قادمة من الخارج سجلت كوريا الجنوبية 415 إصابة، ووفاة واحدة.

وعالميا، اقترب عدد الإصابات بالفيروس اليوم من 124 مليونا، وفقا لأحدث البيانات التي ينشرها موقع "ورلد ميتر".

وبينما تجاوزت الوفيات مليونين و728 ألفا تخطى عدد المتعافين 99 مليونا و821 ألفا، حسب نفس المصدر.

حملة تطعيم بفلسطين

وفي فلسطين، انطلقت أمس الأحد رسميا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكان العاملون في المجال الطبي وكبار السن في طليعة المتلقين للقاح.

وتأتي حملة التطعيم في وقت تعاني فيه المستشفيات الفلسطينية من استمرار أزمة عدم توفر أسرة داخلها في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.