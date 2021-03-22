البث الحي
سياسة

خلال مكالمة مع بوتين.. رئيس الاتحاد الأوروبي يحمّل روسيا مسؤولية التوتر القائم

ميشال: العلاقات الأوروبية الروسية بلغت أدنى مستوياتها (الأناضول)
ميشال: العلاقات الأوروبية الروسية بلغت أدنى مستوياتها (الأناضول)
22/3/2021

حمّل رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية التوتر القائم، بينما أدانت موسكو موقف بروكسل "الخلافي" معها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان بعد المكالمة الهاتفية، أن ميشال قال إن "العلاقات الأوروبية الروسية بلغت أدنى مستوياتها"، مشيرا إلى أنه يتوجب على الكرملين إصلاحها.

وأكد أن "العلاقة مع روسيا لا يمكن أن تتخذ منحى مختلفا إلا إذا تم إحراز تقدم في مسائل مثل تطبيق اتفاقات مينسك (حول أوكرانيا) ووقف الهجمات الإلكترونية على دول أعضاء، واحترام حقوق الإنسان".

من جانبه، أدان بوتين خلال مكالمته الهاتفية مع ميشال التي تأتي قبل أيام من قمة للدول الـ27، الموقف الخلافي للاتحاد الأوروبي.

بوتين أعلن عن رغبة بلاده بإعادة إنشاء شكل غير مسيّس للتعاون مع الاتحاد الأوروبي (رويترز)

عقوبات متوقعة

وأعلن الكرملين في بيان قبل هذه القمة التي ستقر خلالها عقوبات جديدة على موسكو أن "فلاديمير بوتين يعتبر أن حالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي غير مرضية، بسبب الموقف غير البَناء وأحيانا الخلافي للشركاء" الأوروبيين.

ومن المقرر عقد قمة أوروبية للمصادقة على عقوبات جديدة ضد موسكو، الخميس والجمعة عبر تقنية الفيديو.

وأضاف بيان الكرملين "من الجانب الروسي، تم تأكيد الرغبة في إعادة إنشاء شكل غير مسيّس للتعاون مع الاتحاد الأوروبي (…)".

وخلال المحادثة الهاتفية، تحدث بوتين وشارل ميشال خصوصا عن لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي المضاد لفيروس كورونا واستخدامه المحتمل في الاتحاد الأوروبي، والصراع في أوكرانيا، والوضع في بيلاروسيا حيث قامت الحكومة بقمع حركة احتجاج واسعة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الخلافية.

طرد وتفكيك

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت بلغاريا الاثنين طرد دبلوماسيَين روسيين بعد تفكيك شبكة تجسس مفترضة تعمل لحساب موسكو، في قرار يأتي في إطار توتر بين البلدين.

وجاء في بيان رسمي أن "وزارة الخارجية البلغارية اعتبرت دبلوماسيين في السفارة الروسية في صوفيا شخصين غير مرغوب فيهما وأمهلتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب أنشطة لا تتلاءم مع وضعهما الدبلوماسي".

وكانت بلغاريا أعلنت الجمعة توقيف 6 أشخاص يُشتبه في أنهم يتجسسون لحساب روسيا، بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع متهمون بتوفير معلومات مصنفة سرية لرئيس الشبكة، وهو عنصر سابق في الاستخبارات.

وقالت ناطقة باسم النيابة العامة آنذاك إن زوجته التي تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية "تلعب دور الوسيط" مع موسكو.

استنكار روسي

وسارعت السفارة الروسية الى استنكار هذا الطرد، وقالت في تعليق على صفحتها على فيسبوك "هذه الخطوة التي لا أساس لها من قبل السلطات البلغارية، لن تسهم في تطوير حوار بَنّاء بين روسيا وبلغاريا".

وحذرت من أن "روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة". وكانت روسيا أسفت الأسبوع الماضي "للمحاولات المستمرة" لتقويض الحوار الروسي البلغاري و"شيطنة" روسيا.

وتقيم بلغاريا تقليديا علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا، لكن أضفت قضايا تجسس عدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 فتورا على العلاقات بين البلدين.

وطرد مذاك 5 دبلوماسيين روس وموظف دعم تقني في السفارة الروسية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بسبب تصريحات وعقوبات.. ثلاث دول أوروبية تستدعي سفراء الصين المعتمدين لديها

بكين فرضت عقوبات على 10 شخصيات أوروبية (رويترز)

سد النهضة.. إثيوبيا تعتبر الرباعية مقترحا عقيما ومصر تشكو المماطلة

إثيوبيا عازمة على تنفيذ المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز المقبل (الفرنسية)

مراسل الجزيرة: غانتس يدعو لمشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من غزة على بئر السبع خلال وجود نتنياهو

جماعة الإخوان تبدي استعدادها للمصالحة.. فهل يرحب النظام المصري؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري وعن يساره نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها إسطنبول عام 2016 (الفرنسية)
الأكثر قراءة

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

لوبوان: هكذا أبطلت الملكة إليزابيث الثانية مفعول قنبلة ميغان

الكاتب: بفضل حنكة إليزابيث الثانية ينظر إلى العائلة المالكة بوصفها حصنا ضد تقلبات الدهر (غير معروف)

تهمة تطارد برج إيفل منذ 1889.. هل سرقت فرنسا حديده من الجزائر؟

برج إيفل تم الانتهاء من إنجازه عام 1889 (الأوروبية)

حشرة الزيز السحرية تغزو الولايات المتحدة.. أسرار الخروج الكبير بعد 17 عاما تحت الأرض

تستعد حشرة الزيز للظهور على أشجار الولايات المتحدة بعد طول غياب (غيتي)