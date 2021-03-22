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بريطانيا… صدامات عنيفة في بريستول أثناء احتجاجات على مشروع قانون يقيّد التظاهر

الصدامات في بريستول وقعت بين أقلية من المتظاهرين وقوات الأمن وفقا للشرطة البريطانية (رويترز)
الصدامات في بريستول وقعت بين أقلية من المتظاهرين وقوات الأمن وفقا للشرطة البريطانية (رويترز)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202101:25 PM (مكة المكرمة)

شهدت  مدينة بريستول البريطانية صدامات عنيفة أثناء احتجاجات على مشروع قانون يمنح جهاز الأمن صلاحيات إضافية في فرض قيود على أشكال التظاهر.

وقال مسؤول في نقابة الشرطة إن ما لا يقل عن 4 من عناصرها أصيبوا بجراح بالغة في الاشتباكات التي وقعت أمس الأحد أثناء مظاهرة انطلقت بشكل سلمي، قبل أن تندلع المواجهات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن.

كما أضرم بعض المتظاهرين النار في سيارتين للشرطة، وحاولوا قلب أخرى، وفقا لبيان أصدرته الشرطة.

واحتشد الآلاف في بريستول على الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة على التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورفع محتجون لافتات وصف بعضها رئيس الوزراء بوريس جونسون بالدكتاتور، في حين كتب على أخرى أنه لا يمكن السكوت على مشروع القانون.

آلاف تجمعوا في بريستول رغم القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (رويترز)

وزيرة الداخلية تندد

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ما وقع في بريستول بغير المقبول.

وقالت باتيل في تغريدة على تويتر "لن يتم التغاضي بأي حال عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية".

ويمنح التشريع المثير للجدل الشرطة صلاحيات بفرض قيود على مواعيد المظاهرات ومسارها واستخدام مكبرات الصوت فيها، تحت طائلة الغرامة أو الحبس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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