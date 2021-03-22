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سياسة|فلسطين

رابع انتخابات إسرائيلية خلال عامين.. كيف يراها الفلسطينيون؟

أعرب فلسطينيون استطلعت الجزيرة نت آراءهم عن اعتقادهم أن إسرائيل لم تعد تحتمل خيارات في العملية الانتخابية، من الممكن أن تؤدي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، أو الاعتراف ولو باليسير من حقوقه.

عاطف دغلس - نابلس
22/3/2021

بدا الشارع الفلسطيني غير مكترث بانتخابات الكنيست الإسرائيلي القادمة والتي تعد الرابعة خلال أقل من عامين، فهو لا يعوّل عليها كثيرا في إنصافه والاعتراف بأبسط حقوقه.

وأعرب فلسطينيون استطلعت الجزيرة نت آراءهم، عن اعتقادهم أن إسرائيل لم تعد تحتمل خيارات في العملية الانتخابية من الممكن أن تؤدي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، أو الاعتراف ولو باليسير من حقوقه.

وأكدوا أن ذهاب الإسرائيليين نحو معسكر اليمين المتطرف دلالة قطعية على ما يحاك للشعب الفلسطيني في القريب القادم، وبالتالي فإنه لا مجال للموازنة بين معسكر وآخر، "فكفّتا الميزان بين يمين ويمين متطرف، ولا مكان لوسط يعوّل عليه الفلسطينيون".

وتجري في إسرائيل انتخابات مبكرة غدا الثلاثاء 23 مارس/آذار، وتعدّ الرابعة في إسرائيل خلال عامين، وقد جاءت بعدما فشل حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحاكم "أزرق-أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، في تمرير قانون بالكنيست لتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين، وهو ما استدعى حل الكنيست.

المصدر : الجزيرة

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