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سياسة|فلسطين

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا عاما على الضفة الغربية ومعابر غزة بالتزامن مع الانتخابات

حواجز الاحتلال بمداخل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية (الجزيرة)
حواجز الاحتلال بمداخل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية (الجزيرة)
22/3/2021

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه تقرر فرض إغلاق عام على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق معابر قطاع غزة غدا بالتزامن مع الانتخابات العامة في إسرائيل التي ستجرى يوم غد الثلاثاء.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في موقع تويتر أنه تم اتخاذ القرار "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

وأشار إلى أن الإغلاق يبدأ مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى مساء يوم غد.

كما ذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه سيتم فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفصح اليهودي، بدءا من يوم الجمعة القادم وحتى السبت (3 أبريل/نيسان المقبل).

وقال أدرعي إنه سيتم خلال فترة الإغلاق السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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