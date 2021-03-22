البنتاغون: الانسحاب لم يحسم بعد.. رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس يدعو إلى خطة واقعية للخروج من أفغانستان

أوضح وزير الدفاع الأميركي عقب لقائه الرئيس الأفغاني أن توقيت سحب القوات الأميركية من أفغانستان لم يحسم بعد، وأن القرار منوط بالرئيس بايدن، مشددا على رغبة بلاده في إنهاء الصراع.

قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، آدم سميث، إن زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى أفغانستان تؤكد أهمية موعد انسحاب قوات بلاده في مطلع مايو/أيار، لكنه رأى أن هذا الموعد غير واقعي، مطالبا بتطوير خطة خروج مسؤولة.

وفي مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC)، قال سميث إن زيارة وزير الدفاع لأفغانستان تؤكد أهمية موعد الأول من مايو/أيار، مؤكدا تأييده فكرة أن الوقت قد حان لإعادة القوات إلى البلاد، لكن سحبها في هذا الموعد "غير واقعي أبدا".

وأضاف سميث "لدينا ما بين 2500 إلى 3500 عنصر لقواتنا بأفغانستان، كما أن لحلفائنا هناك ما بين 6 آلاف و7 آلاف عنصر، وإذا انسحبت قواتنا فإن الحلفاء لن يستمروا هناك".

ورأى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أنه لا توجد طريقة واقعية لسحب 10 آلاف جندي بأمان من أفغانستان في غضون 5 أسابيع، وأن السؤال الأكبر والأهم يتمثل في طبيعة السياسة التي سيطبقها الرئيس جو بايدن في أفغانستان على المدى البعيد.

وتابع سميث قائلا "أعتقد أن وجودنا في أفغانستان يعود إلى سببين؛ الأول هو دعم الحكومة الأفغانية، والثاني يتمثل في مواجهة الإرهاب، ولا أعتقد أن أيًّا من هذين الأمرين يستحق تكلفة ومخاطر وضعنا الحالي، ونحتاج إلى تطوير خطة خروج مسؤولة من أفغانستان".

ديك دوربن: لم أكن أعلم أنني صوّتت على أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة (الأوروبية)

حان وقت الإنهاء

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) "قبل 20 سنة، صوّتت ضد غزو العراق، لكنني صوّتت لمصلحة الحرب في أفغانستان، هناك حيث يوجد المسؤولون عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وقلت إن علينا القضاء عليهم، فلا أحد يجب أن يفلت من العقاب بعد قتل 3 آلاف من الأميركيين الأبرياء".

وأضاف دوربن أنه لم يكن يعلم حينئذ أنه صوّت على أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، معتبرا أن الوقت قد حان لوضع حدّ لهذه الحرب.

وتابع دوربن قائلا "لكنني في هذه المرحلة لا أرى أي نهاية لوجودنا هناك. أريد أن يكون هناك خروج آمن لقواتنا وأن نترك بيئة آمنة قدر الإمكان، لكنني أعارض الانتظام في الحرب بأفغانستان عقدا إضافيا".

وفي كابل أوضح وزير الدفاع أوستن عقب لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني أن توقيت سحب القوات الأميركية من أفغانستان لم يحسم بعد، وأن القرار منوط بالرئيس بايدن، مشددا على رغبة بلاده في إنهاء الصراع.

أما الرئاسة الأفغانية فأعلنت أن الرئيس شدد في أثناء لقائه أوستن على ضرورة خفض مستوى العنف في البلاد، وأنه أكد وجود فرصة سانحة لتحقيق السلام في ظل اتفاق الأطراف الأفغانية كافة على ذلك واستمرار مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة في الدوحة.