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سياسة|إيران

قتيل وجرحى في تفجير جنوب شرقي إيران والحرس الثوري يتهم "جماعة إرهابية"

هجوم بسيارة مفخخة استهدف قبل سنوات مقرا للشرطة في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان (وكالة الأناضول)
هجوم بسيارة مفخخة استهدف قبل سنوات مقرا للشرطة في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان (وكالة الأناضول)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202112:45 PM (مكة المكرمة)

قتل شخص وأصیب 3 آخرون في انفجار صباح اليوم الأحد في إحدى الساحات الرئيسة وسط مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

واتهم الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية" بالوقوف وراء الانفجار، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن بيان لمقر القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن أجهزة المحلية بأن التفجير نجم عن عبوة ناسفة.

وقال التلفزيون الرسمي إن ما حدث كان "اعتداء إرهابيا أعمى"، مشيرا إلى أن القتيل من المارة.

وتقع سراوان على مسافة 343 كيلومترا جنوب شرق مدينة زاهدان، مركز المحافظة التي تعد من أفقر مناطق إيران.

وتنشط في المحافظة المتاخمة لباكستان جماعات مسلحة بينها جماعة "جيش العدل"، كما ينشط فيها مهربو مخدرات.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه عقب قتل قوات حرس الحدود الإيرانية الشهر الماضي عددا من مهربي الوقود على الحدود مع باكستان، اندلعت اضطرابات شملت اقتحام مسلحين مراكز أمنية ومقار حكومية في سيستان بلوشستان، لترد السلطات بحملة أمنية.

وقبل عامين من الآن، قتل وأصيب العشرات من عناصر الحرس الثوري في هجوم على حافلة بين مدينتي زاهدان وخاش.

وحينها اتهمت طهران أطرافا خارجية بدعم مرتكبي الهجوم، وهددت بالرد عليه.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات

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