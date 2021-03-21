نتنياهو: لن يحدث ضم لأجزاء من الضفة الغربية دون موافقة بايدن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه لن يحدث ضم لأجزاء من الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأجاب نتنياهو عن سؤال بشأن ضم أجزاء من الضفة للسيادة الإسرائيلية -خلال لقاء له على القناة 12 الإسرائيلية الخاصة- قائلا إن ذلك لن يتم دون موافقة رئيس الولايات المتحدة (بايدن) دون تفاصيل أخرى.

وفي أبريل/نيسان 2020، وقع نتنياهو وبيني غانتس (وزير الدفاع الحالي في حكومته) اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق ببدء طرح مشروع قانون على الكنيست (البرلمان) لضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة المحتلة، مطلع يوليو/تموز 2020.

لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن لوجود خلافات داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، حول توقيت وتفاصيل عملية الضم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.