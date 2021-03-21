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سياسة|سوريا

سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون في قصف مدفعي للنظام على مستشفى بريف حلب الغربي

إسعاف أحد المصابين في مستشفى المغارة (مواقع التواصل)
إسعاف أحد المصابين في مستشفى المغارة (مواقع التواصل)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202112:40 PM (مكة المكرمة)

قصفت قوات النظام السوري صباح اليوم الأحد مستشفى المغارة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى مدنيين. وقد ألحق القصف دمارا كبيرا بالمستشفى ما أدى إلى توقفه عن الخدمة تماما.

وقال مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام في مدينة إدلب إن سبعة قتلى و13 مصابا سقطوا، كما نُقل خمسة مصابين في حالة خطيرة إلى تركيا للعلاج على الفور، ومن بين المصابين مدير الصحة في المناطق الخاضعة للمعارضة بريف حلب.

ولفت المراسل إلى أن المستشفى الذي استهدفه النظام يخدم أكثر من 100 ألف مدني في مدينة الأتارب ومحيطها في ريف حلب.

وبدوره، أكد الدفاع المدني السوري عبر فيسبوك مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة بحصيلة أولية، وإصابة 15 آخرين، بينهم كوادر طبية عاملة في المستشفى.

وأوضح الدفاع المدني في بيانه أن قوات النظام السوري استهدفت المستشفى بعدة قذائف مدفعية، ما تسبب أيضا بأضرار مادية أدت إلى خروج المشفى عن الخدمة.

كما نشر ناشطون مقاطع فيديو وصورا لضحايا القصف المدفعي لقوات النظام، وأكدت وسائل إعلام تابعة للمعارضة سقوط القتلى والجرحى جراء القصف.

اشتباكات

من جهة أخرى، أفاد مصادر حقوقية سورية بتواصل الاشتباكات منذ الجمعة قرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، بعدما حاولت القوات التركية والفصائل المعارضة التقدم في قريتي المعلق وصيدا التي تتخذ منها قوات سوريا الديمقراطية مقرا رئيسيا.

وفي الليلة الماضية، قصفت القوات التركية بالأسلحة المدفعية مواقع قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد قوات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، كما تدخل الطيران الحربي التركي لدعم القوات على الأرض، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قتل أكثر من 20 عنصرا من الفصائل المعارضة في كمين نصبته لهم قوات سوريا الديمقراطية في قرية المعلق.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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