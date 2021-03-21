أعلنت الأمم المتحدة أن 4 دول هي باكستان ونيجيريا وإندونيسيا وبنغلاديش ستتلقى كل منها أكثر من 10 ملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا بحلول 30 يونيو/حزيران القادم

تظاهر الآلاف في دول أوروبية عدة للتنديد بما يصفونه بـ"دكتاتورية" القيود الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، في حين بدأ إغلاق يستمر لشهر بعدد من المدن الفرنسية.

ففي العاصمة البريطانية لندن اعتقلت الشرطة 36 شخصا على الأقل، وأصيب عدد من عناصر الشرطة أمس السبت في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.

ومنذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنجلترا من مغادرة منازلهم وسمح لهم بتنقلات محدودة.

والمظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن، ثم بعد ذلك عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وطالب 60 نائبا في مجلسي العموم واللوردات وزيرة الداخلية بريتي باتيل بتعديل قواعد الإغلاق التي تحظر هذا النوع من التجمعات، معتبرين أن التظاهر حق من حقوق الإنسان.

وفي مدينة كاسيل وسط ألمانيا، اشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين بعد خروج نحو 20 ألفا إلى الشوارع احتجاجا على إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا، كما اشتبكت مع متظاهرين حاولوا اختراق حواجز أمنية.

واستخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه ورذاذ الفلفل بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف مع رشق بعض المتظاهرين الشرطة بزجاجات.

وكانت مجموعات -أغلبها من اليمين المتطرف المناهض لإجراءات الحكومة لمكافحة جائحة كورونا- قد دعت إلى احتجاجات واسعة في جميع أنحاء ألمانيا.

وشهدت العاصمة برلين مظاهرة ضد احتجاجات اليمين المتطرف، وأكد المشاركون فيها دعمهم لإجراءات الحكومة.

ومع دخول ألمانيا رابع شهر من العزل العام وتباطؤ جهود التطعيم -مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة- يشعر كثيرون بقلق متزايد بسبب عدم وجود مسار واضح للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق محتجين تجمعوا للاحتجاج على إجراءات الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وحذّرت الشرطة المتظاهرين بأنهم مهددون بالاعتقال إذا لم يغادروا المكان، لكنهم رفضوا الامتثال لأوامرها.

وتشمل الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية حظرا للتجوال الليلي وإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس و16 محافظة فرنسية أخرى إغلاقا شاملا لمدة 4 أسابيع، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الإبقاء على المدارس والمحال التي تبيع المواد الأساسية مفتوحة، بينما سيكون التنقل متاحا بتصريح خروج في مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات من مقر السكن.

"اللقاح يقتل"

وفي سويسرا تظاهر 5 آلاف شخص في مدينة ليستل للمطالبة بإنهاء تدابير مكافحة فيروس كورونا، بحسب الشرطة.

ورفع المحتجون -الذين لم يضع كثير منهم كمامات- لافتات قالت "كفى" و"اللقاح يقتل" و"دعوا الحب لا الخوف يرشدنا".

وعلّق كثيرون حول عنقهم ورقة كُتب عليها "عبيد العصر الحديث يضعون كمامة"، في حين وضع رجل على وجهه ورقة مع عبارة "الكمامة إلزامية.. كمموا أفواهكم".

وفي فيينا سار نحو ألف متظاهر -العديد منهم من اليمين المتطرف- في شوارع المدينة قبل أن تعمد الشرطة على تفريقهم.

وفي العاصمة البلغارية صوفيا ضمت مظاهرة مناهضة للقيود 500 شخص لم يضع العديد منهم كمامات.

تظاهرة جديدة في مونتريال

وشارك أكثر من ألف شخص بعد ظهر أمس السبت بمظاهرة في مونتريال ضد الإجراءات المتخذة لكبح كوفيد-19.

وسار المتظاهرون في شوارع المدينة مرددين هتافات وخصوصا كلمة "حرية!" للتنديد بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس في كيبيك، إحدى أكثر مقاطعات البلاد تضررا بالجائحة.

ومنذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي تفرض كيبيك -بشكل خاص- حظر تجول ليليا، وهو إجراء غير مسبوق في كندا على مستوى المقاطعات منذ وباء الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

أكثر من 40 مليون جرعة مجانية لـ4 دول

من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن 4 دول -هي باكستان ونيجيريا وإندونيسيا وبنغلاديش- ستتلقى كل منها أكثر من 10 ملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا بحلول 30 يونيو/حزيران القادم، وفق آلية كوفاكس للدول الفقيرة.

وبدأت هذه الآلية -التي وضعت لمحاولة ضمان الوصول العادل للقاحات إلى الدول الفقيرة وضمان تطعيم 27% من سكان العالم بحلول نهاية 2021- بتوزيع اللقاحات في نهاية فبراير/شباط الماضي.

ويفترض أن تحصل باكستان بموجب هذه الآلية على 14.64 مليون جرعة لقاح.

وبعد وقت قصير من ظهور الوباء، دعا عمران خان في خطاب الباكستانيين إلى تفادي الذعر، وقال إن "97% من المرضى يتعافون تماما"، لكنه وبخ المواطنين بعد أشهر قليلة، محذرا من أن "الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد".

ويوم أمس السبت أعلنت باكستان إصابة رئيس وزرائها عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من تلقيه الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح الصيني ضد الفيروس.

وقال مكتب عمران خان إنه لا يستطيع "في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لكوفيد-19 إيجابية"، مضيفا أنه قام "بعزل نفسه"، وذلك بعد ما تلقى خان (68 عاما) الخميس الماضي لقاح "سينوفارم" (Sinopharm) الصيني وسط موجة ثالثة من الإصابات في باكستان.

ووفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، فإن إصابة خان تأتي في الوقت الذي ناشد فيه الأمة ضرورة الامتثال لجميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس وسط الحديث عن موجة ثالثة مكثفة.