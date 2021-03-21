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سياسة|يمن

الجيش اليمني يتقدم شرقي تعز والحوثيون يغلقون المنافذ التي تربط المدينة بشرقها

قال مصدر في الجيش اليمني إن الجيش حقق تقدما على حساب الحوثيين في جبهة الشقب شرقي تعز، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين

إحدى الطرق التي تؤدي إلى تعز من جهة الشرق (الجزيرة)
إحدى الطرق التي تؤدي إلى تعز من جهة الشرق (الجزيرة)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202112:26 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر محلية إن الحوثيين أغلقوا جميع المنافذ التي تربط مدينة تعز بشرقها، بينما تستمر المواجهات في جبهة مأرب، كما أعلن الحوثيون استهدافهم موقعين في أبها وخميس مشيط جنوبي السعودية، في حين شن التحالف السعودي الإماراتي غارات على مواقع بصنعاء.

وأوضحت المصادر للجزيرة أن الحوثيين أغلقوا طريقي الأقروض وسامع الفرعيين اللذين يصلان تعز بالحوبان، وبذلك يُحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز من جهة الشرق.

ويسيطر الحوثيون على منطقة الحوبان شرقا، حيث أغلقوا الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة تعز منذ سيطرتهم على الجهة الشرقية قبل 6 سنوات، وهو طريق معبد قصير يمتد 8 كيلومترات، أما طريقا الأقروض وسامع فهما غير معبدين ويمتدان إلى أكثر من 70 كيلومترا.

معارك وغارات

وكان رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري التابع للجيش اليمني العميد عبد الباسط البحر قال للجزيرة في نشرة سابقة إن جماعة الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات، بشكل يمنع حركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الجيش اليمني إن الجيش حقق تقدما على حساب الحوثيين في جبهة الشقْب شرقي تعز، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

كما أعلن الجيش اليمني مؤخرا أنه سيطر على جبل جاشع الإستراتيجي في مديرية حيفان جنوب شرقي تعز، وأنه صد هجوما للحوثيين على منطقة مَدَرات غربي المدينة.

وفي مأرب شمالا، شن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية لدعم قوات الحكومة التي صدت هجوما للحوثيين غربي المحافظة.

كما أفادت مصادر للجزيرة أمس السبت أن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن 7 غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء.

من جهة أخرى، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت موقعا عسكريا في مطار أبها جنوبي السعودية صباح أمس السبت، وذلك بعدما أصدرت بيانا مقتضبا جاء فيه أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ مساء أول أمس الجمعة عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط.

وكان التلفزيون السعودي أعلن تدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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