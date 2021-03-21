البث الحي
سياسة|ليبيا

ليبيا.. أعيان ومشايخ قبيلة العبيدات يرفضون الحكم العسكري ومرتزقة فاغنر يبنون ساترا ترابيا بين سرت والجفرة

رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج (وسط) يسلم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة (يمين) ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (يسار) (الأناضول)
رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج (وسط) يسلم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة (يمين) ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (يسار) (الأناضول)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202111:11 AM (مكة المكرمة)

رفض أعيان ومشايخ قبيلة العبيدات شرقي ليبيا عودة البلاد إلى حكم العسكر والحروب تحت أي ذريعة، في حين أعلن الجيش الليبي أنه رصد قيام مرتزقة منظمة "فاغنر" الروسية ببناء ساتر ترابي بين مدينتي سرت والجفرة.

وعبّر أعيان ومشايخ قبيلة العبيدات -خلال اجتماع عقد بمدينة طبرق- عن دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية وللانتخابات التي ستجرى نهاية العام.

كما دعوا إلى إطلاق سراح السجناء والكشف عن إقامة السجون السرية ومحاسبة القائمين عليها.

مرتزقة فاغنر

من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب سلسلة تغريدات في صفحته على تويتر، قال فيها إنه رُصد قبل 48 ساعة استمرار مرتزقة فاغنر في إقامة ساتر ترابي ما بين سرت والجفرة.

وأضاف أن هذا يمثل تعارضا ونقضا لاتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت قبل أيام أن فتح طريق سرت مصراتة والبدء في إخراج المرتزقة سيكون خلال أسبوعين.

وفي 12 مارس/آذار الجاري، أعلن الجيش الليبي رصده عودة مرتزقة منظمة "فاغنر" الروسية ومليشيا "الجنجويد" السودانية إلى مدينة سرت (غرب) بعد انسحابهم خارجها لأميال قبل أيام.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، شهدت الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكّن الفرقاء الليبيين من المصادقة على سلطة انتقالية موحّدة يرأس حكومتها عبد الحميد الدبيبة ومجلسَها الرئاسي محمد المنفي، وتسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الجاري.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

واشنطن بوست: نتنياهو يتحالف مع حزب يهودي متطرف يدعو إلى طرد العرب من إسرائيل

رئيس حزب "قوة يهودية" المتطرف إيتمار بن غفير (يسار) يدعو لطرد العرب من إسرائيل وضم كافة أراضي الضفة الغربية (الجزيرة)

اليمن.. الجيش يتقدم شرق تعز والحوثيون يغلقون منافذ المدينة ويطلقون طائرات مسيرة على جنوب السعودية

إحدى الطرق التي تؤدي إلى تعز من جهة الشرق (الجزيرة)

سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون في قصف مدفعي للنظام على مستشفى بريف حلب الغربي

إسعاف أحد المصابين في مستشفى المغارة (مواقع التواصل)

قتيل وجرحى في تفجير جنوب شرقي إيران والحرس الثوري يتهم "جماعة إرهابية"

هجوم بسيارة مفخخة استهدف قبل سنوات مقرا للشرطة في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟

طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه

رمضان تولى مناصب عدة كان آخرها النائب الأول للرئيس (غيتي - أرشيف)

متى يحين الأجل المحتوم لمحطة الفضاء الدولية؟ وأين مثواها الأخير؟

في عام 1998 أُطلقت محطة الفضاء الدولية "آي إس إس" خلفا لمحطة مير الروسية (ناسا)

ترى فيها تهديدا لنسيجها الاجتماعي.. تركيا تنسحب من اتفاقية أوروبية لمنع العنف ضد المرأة

أردوغان تعهد قبل إعلان الانسحاب من الاتفاقية بالعمل على استئصال العنف ضد المرأة (الأناضول)