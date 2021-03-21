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سياسة|ليبيا

أكد تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا.. أردوغان يهاتف المنفي والدبيبة

أردوغان (وسط) يجري اتصالين هاتفيين مع المنفي (يمين) والدبيبة (وكالات)
أردوغان (وسط) يجري اتصالين هاتفيين مع المنفي (يمين) والدبيبة (وكالات)
20/3/2021

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، تلقيه دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من الرئيس أردوغان، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتقول الرئاسة التركية إن اتصالا هاتفيا جرى بين أردوغان والمنفي، واتصالا آخر بين أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس أردوغان ثمن خلال الاتصالين الهاتفيين العلاقات التركية الليبية مشيرا إلى وجود بوادر أمل بشأن إيجاد حل دائم في ليبيا.

وأوضحت أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، والحفاظ على المصالح المشتركة.

وأكد البيان تركيز تركيا الدائم للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا الصديقة والشقيقة وسلامة أراضيها ووحدة كيانها السياسي، مشددا على استمرار تقديم أنقرة كافة أشكال الدعم لها.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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