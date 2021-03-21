"أسوشيتد برس" عن المخابرات الأميركية: الحرس الثوري الإيراني خطط لضرب قاعدة قرب واشنطن واغتيال جنرال

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) نقلا عن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية أنه تم اعتراض اتصالات للحرس الثوري الإيراني في يناير/كانون الثاني الماضي تبحث ضرب قاعدة قرب واشنطن واغتيال مسؤول كبير في الجيش الأميركي.

وقالت "أسوشيتد برس" إن وكالة الأمن القومي الأميركية رصدت المكالمات التي ناقشت خطط طهران لضرب قاعدة "فورت ماكنير"، وهي واحدة من أقدم القواعد العسكرية في واشنطن.

كما رصدت المكالمات خططا لاغتيال نائب رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال جوزيف مارتن الذي يتخذ من القاعدة مقره الرسمي.

قاعدة "فورت ماكنير" من أقدم القواعد العسكرية في واشنطن (رويترز)

وذكر المسؤولان أن الحرس الثوري الإيراني ناقش تصعيد الهجمات ضد القاعدة، على غرار الهجوم الانتحاري على المدمرة "يو إس إس كول" (USS Cole)‏ عام 2000 في اليمن.

وكشفت المخابرات أيضا عن خطط لمراقبة قاعدة "والتسال إغليها"، وفقا للمسؤولَين اللذين لم يُسمح لهما بمناقشة قضايا الأمن القومي علنا، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأضافت "أسوشيتد برس" أن الاتصالات التي تم اعتراضها أظهرت عدم رضى الإيرانيين عن حجم الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.