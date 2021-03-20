البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

من مدينة أتلانتا.. بايدن يندد بأعمال العنف ضد الأميركيين من أصول آسيوية

بايدن أمر بتنكيس الأعلام حتى الاثنين تكريمًا للضحايا الثماني، وبينهم 6 نساء من أصول آسيوية، قتلوا مساء الثلاثاء برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.

بايدن دعا المواطنين إلى التحرك لمنع العنف المرتبط بالعرق (غيتي)
بايدن دعا المواطنين إلى التحرك لمنع العنف المرتبط بالعرق (غيتي)
20/3/2021

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الجمعة بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة، داعيا إلى التحرك لمنع العنف المرتبط بالعرق.

جاء ذلك في أثناء كلمة ألقاها في جامعة إيموري في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا التي شهدت عمليات إطلاق نار في 3 صالونات للتدليك، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص من بينهم 6 نساء من أصول آسيوية.

وحثّ بايدن الأميركيين على محاربة ما سماه "عودة ظهور كراهية الأجانب"، مشيرا إلى أنه يعلم أن "الأميركيين من أصول آسيوية قلقون على مدار العام الماضي، ويستيقظون كل صباح وهم يشعرون بأن سلامتهم وسلامة أقاربهم على المحك".

وشدد الرئيس الأميركي على أن اختيار "الكلمات مهم"، في إشارة مستترة إلى سلفه دونالد ترامب الذي وصف مرارا فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني". وقال بايدن "إنه فيروس كورونا، نقطة!".

ولاية جورجيا شهدت عمليات إطلاق نار في صالونات للتدليك أسفرت عن مقتل 8 أشخاص من بينهم 6 نساء (الفرنسية)

زيارة طارئة

وكانت زيارة بايدن لهذه المنطقة مقررة منذ مدة طويلة، لعرض عواقب الجائحة وخطة لإنعاش الاقتصاد التي تبنّاها الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن تغييرا طرأ في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة الهجمات الدموية.

ورافقت نائبة الرئيس كامالا هاريس بايدن في زيارته التي التقى في أثنائها ممثلين عن الأميركيين من أصول آسيوية.

وأعلنت جين ساكي -المتحدثة باسم بايدن- أن الهدف هو الإصغاء وفهم آثار هذه الهجمات وجمع تحليلاتهم بخصوص تصاعد الحوادث العنصرية ضد الجالية الآسيوية، وكانت فرصة مناسبة للرئيس لتأكيد التزامه في محاربة "كره الأجانب وعدم التسامح والكراهية".

وسبق أن أمر بايدن بتنكيس الأعلام حتى الاثنين تكريما للضحايا الثماني الذين قتلوا مساء الثلاثاء برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تخللها اعتقال العشرات.. الاحتجاجات المناهضة للعنصرية تتواصل بعدة مدن أميركية

تواصلت المسيرات الاحتجاجية المناهضة للعنصرية بمدينة لويفيل الأميركية، بعد يوم من إصابة شرطييْن بالرصاص خلال احتجاجات أشعلها قرار هيئة محلفين عدم توجيه اتهامات بالقتل ضد ضباط شاركوا في قتل امرأة سوداء.

تحرك بالكونغرس إزاء مؤشرات عنصرية مقلقة داخل الجيش.. هل يقبل البيض بجنرال أسود قائدا للبنتاغون؟

بينما يستعد الوسط السياسي في واشنطن لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة غدا الأربعاء، تتصاعد في الجيش الأميركي “العنصرية” ومظاهر تأييد نظرية تفوق “العرق الأبيض”، مما يعتبره بعض المشرعين مؤشرا خطيرا

المزيد من سياسة

بريطانيا تعلن تطعيم نصف سكانها البالغين.. احتجاجات في فرنسا وألمانيا ضد الإغلاق والهواجس تتجدد من "أسترازينيكا"

بوريس جونسون تلقى الجرعة الأولى من "أسترازينيكا" (الأناضول)

نتنياهو ينوي التشكيك في صحة الانتخابات القادمة إذا هزم

نتنياهو ينوي فتح تحقيق بشأن سلوك رئاسة اللجنة المركزية للانتخابات (رويترز)

ستراتفور: هذه السيناريوهات المحتملة في انتخابات إسرائيل المقبلة

بعض التوقعات تشير إلى إمكانية فوز يائير لابيد (يمين) زعيم حزب "هناك مستقبل" على حساب نتنياهو (غيتي)

حكاية 25 خبيرا مصريا نجحوا في إعادة طابا للسيادة المصرية

طابا مساحتها لا تتجاوز كيلومترا مربعا لكنها تتمتع بموقع جغرافي فريد (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه

رمضان تولى مناصب عدة كان آخرها النائب الأول للرئيس (غيتي - أرشيف)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟

حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا

التضييق على منتجات الحلال تزامن مع إجراءات ضد المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية (رويترز)

تحقيق لغرفة أخبار الجزيرة يكشف تفاصيل إنشاءات التعبئة الثانية لسد النهضة