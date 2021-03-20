لبنان.. عون يشدد على تنظيم عمل المصارف وواشنطن تدعو للإسراع في تشكيل الحكومة

يشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ 3 أسابيع تندد بتردي الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون محافظ المصرف المركزي رياض سلامة إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي ولجم المضاربات على الليرة، في الوقت الذي أعربت فيه الخارجية الأميركية عن قلقها من التطورات في هذا البلد.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان قادة لبنان إلى وضع خلافاتهم جانبا، والسعي إلى تشكيل حكومة تجري إصلاحات تنقذ اقتصاد البلاد.

وقد أبلغ عون محافظَ المصرف المركزي بضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي، وحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية، فإن عون أكد ضرورة استعادة الثقة، حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة.

من جهته، أبلغ سلامة رئيسَ الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

وقال أنطوان قسطنطين مستشار الرئيس إن المصرف سيتدخل عند الحاجة لامتصاص السيولة من الأسواق، بهدف ضبط سعر صرف الدولار الأميركي.

وأثار ارتفاع سعر صرف الدولار سلسلة احتجاجات شعبية وقطع للطرق في كافة المناطق، كما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة (العملة المحلية) ارتفاعاً بلغ 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، لينخفض اليومين الماضيين من جديد، ويبلغ اليوم 10 آلاف ومئتي ليرة.

ومنذ 3 أسابيع يشهد لبنان احتجاجات شعبية تندد بتردي الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.