رئيس وزراء ليبيا يأمر بالكشف عن ملابسات العثور على جثث في بنغازي

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة إنه طلب من النائب العام فتح تحقيق في اكتشاف جثث في مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وكانت تقارير محلية أفادت بالعثور، الخميس الماضي، على جثث أكثر من 12 شخصا قُتلوا بالرصاص.

وعلى تويتر كتب رئيس الحكومة إنه من غير الممكن السماح بتكرار هذه الأحداث أو التستر عليها.

وقال "أعطيت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة، وطلبت من النائب العام فتح تحقيق".

وفي بادئ الأمر، نفى المقرّ الأمني في بنغازي العثور على أي جثث، لكنه قال في وقت لاحق إنه سيصدر بيانا بشأن الموضوع.

يشار إلى أن حفتر نشر قواته في شوارع بنغازي أمس الجمعة، بعد أيام من تهديده بالتدخل لضبط الأمن في المدينة.

وانتشرت تلك القوات في الطرق الرئيسة والتقاطعات الكبرى، حيث نفذت عمليات تفتيش لسيارات المارّة بحثا عن مشتبه بهم، وفق ما أكدته مصادر للجزيرة.

المرتزقة والانتخابات

على صعيد آخر، التقى يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بمسؤولين ألمان رفيعي المستوى في برلين

وحثّ كوبيش الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه ليبيا أثناء مؤتمر برلين، وضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وتطبيق حظر الأسلحة.

وطالب السلطات الليبية بالمضي في إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وناقش المبعوث الخاص الملف الليبي في مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية تونس والمغرب والجزائر.