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بالفيديو: المسن السوري فصيح هنداوي.. رحلة معاناة من سجن تدمر إلى الثورة السورية

رحلة طويلة من المعاناة عاشها المسن السوري فصيح هنداوي في ظل نظام الأسد، وآخرها بعد الثورة التي دفع فيها حياة 4 من أبنائه ثمنا للتطلع للحرية.

عمر يوسف - شمال سوريا
20/3/2021

يتعايش المسن السوري فصيح هنداوي (73 عاما) مع آلامه وذكرياته المؤلمة التي مرت بحياته مستخدما الشعر وسيلة للبوح والتخلص من المحن.

في عام 1980 اعتقل هنداوي من سلطات النظام السوري في إدلب، وذاق ويلات سجن تدمر سيئ الصيت، قبل أن يخرج بعد 3 أعوام، ليستكمل عمله معلم صف.

ويقول المسن هنداوي إن طلابه الصغار أصبحوا موجهين في التربية وشاءت الأقدار أن يحضروا دروسا له لتسجيل الملاحظات.

حتى عام 2006، خرج هنداوي كمتقاعد، ولم يشعر أن الزمان قد أنصفه، وظل كذلك حتى قامت الثورة، حيث انخرط بها بنظم الشعر وقدّم 4 من أولاده الخمسة شهداء خلال المعارك مع النظام السوري.

المصدر : الجزيرة

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