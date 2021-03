شهد الاجتماع الكبير لتيار المحافظين، الذي انعقد بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأحد الماضي، الخطاب الأول للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منذ انتهاء رئاسته في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

وتحدث ترامب لأكثر من 90 دقيقة لم يفوت فيها فرصة لمهاجمة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين والجمهوريين ممن صوتوا لإدانته، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وتعهد بالانتقام من خلال هزيمة أعدائه السياسيين.

ولخص بيل كريستول، المعلّق الجمهوري والمسؤول السابق، الاجتماع السنوي للمحافظين، بالقول في تغريدة له "الفكرة الخاطئة بشكل واضح بأن الانتخابات سرقت من ترامب لم يتم قبولها فقط في الملتقى السنوي للمحافظين CPAC، بل كانت نقطة البداية لجميع المناقشات حول الانتخابات الأخيرة".

"You get the idea: The patently false notion that the election was stolen from Trump wasn’t just accepted at CPAC, it was the starting point for any and all discussions on the matter." https://t.co/G0P3hphEgW

