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سياسة|قطر

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يسار) خلال لقاء سابق في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (مواقع التواصل)
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يسار) خلال لقاء سابق في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (مواقع التواصل)
2/3/2021

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما تلقى اتصالا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وبحسب الوكالة ذاتها، تناول اتصال وزير الخارجية القطري بالأمين العام للأمم المتحدة دور الدوحة في إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

وبيّنت أن غوتيريش رحّب ببيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير/كانون الأول 2021.

وكانت إيران قد استبعدت الأحد عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب، في حين قال البيت الأبيض إنه يشعر بـ"خيبة" من الموقف الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله "بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة و3 دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي".

كما بحث وزير الخاريجة القطري مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وإيران والعراق والانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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