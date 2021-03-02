مصادر عسكرية: مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية

قالت مصادر عسكرية سودانية إن مناوشات وقعت فجر الاثنين بين الجيش السوداني ومن وصفتهم بمليشيات إثيوبية في منطقة يماني الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجيش السوداني أبعد مسلحين إثيوبيين تسللوا إلى مناطق مزروعة، ثم أقام نقطة تفتيش لمنعهم من العودة إلى ما وصفتها المصادر بمناطق الحصاد السودانية، على حد تعبيرها.

وجددت إثيوبيا في الأيام الماضية مطالبتها السودان بسحب جيشه من مناطق سيطر عليها منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أجل إنهاء النزاع الحدودي بالحوار دون صراع، وهو ما رفضته الخرطوم.

وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني بنهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين، في حين كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض سيادة القانون والنظام في إقليم تيغراي.

من جهته أعلن السودان أكثر من مرة رفضه القاطع طلب إثيوبيا سحب الجيش السوداني وإعادته إلى مواقعه قبل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكد أن الجيش انتشر في حدوده المعترف بها دوليا.

ويعود النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا إلى خمسينيات القرن الماضي، لكنه تفاقم منذ أواخر العام الماضي، إذ أعلن الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا؛ ونتج عن ذلك توترات امتزجت باشتباكات بين الطرفين.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، في حين ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات بشأن الحدود.