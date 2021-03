نشرت قناة تلفزيونية أميركية لأول مرة لقطات فيديو جديدة تظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة ينتشر فيها جنود أميركيون في العراق، مطلع العام الماضي، ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

وتظهر اللقطات التي بثتها قناة "سي بي إس" (CBS NEWS) الأميركية في برنامج "ستون دقيقة" الصواريخ الباليستية الإيرانية تسقط على مواقع في قاعدة عين الأسد العسكرية التابعة للجيش العراقي، والتي يتمركز بها نحو ألفي جندي أميركي، في أكبر هجوم صاروخي باليستي على الإطلاق ضد القوات الأميركية.

وقالت القناة إن طائرة من دون طيار صورت اللقطات التي أظهرت أنه لم يكن بإمكان العسكريين الأميركيين الذين كانوا في مرمى النيران أن يفعلوا شيئًا سوى الركض أو البحث عن غطاء. وبحسب التقرير، فقد حمل كل صاروخ إيراني رأسا حربيا يزن أكثر من ألف رطل.



وأكد متحدثون عسكريون أميركيون أنه تم إخلاء أكثر من 50 طائرة وألف جندي قبل سقوط الصواريخ، وكان أفضل ملجأ للاختباء هو من بقايا ملاجئ الغارات الجوية التي بنيت في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكن لم يكن هناك ما يكفي منها. كما تم إرسال معظم الجنود الأميركيين إلى الصحراء حيث شاهدوا الهجوم من مسافة آمنة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ذكرت في بيان في وقت سابق أن 109 من جنودها أصيبوا بارتجاج دماغي نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني. وبحسب البنتاغون فإن الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة لم يسفر عن سقوط أي قتلى من القوات الأميركية.

"The only thing I can actually come up with is that the hand of God protected us… nobody should have lived through this," says Army Major Alan Johnson about the night in January 2020 when Iranian ballistic missiles rained down on a U.S. airbase in Iraq. https://t.co/QbbRizRZ79 pic.twitter.com/htYJL7LiTd

— 60 Minutes (@60Minutes) March 1, 2021