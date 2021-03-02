بريطانيا تؤكد التزامها بمعاقبة قتلة خاشقجي

وزير الخارجية البريطاني قال إن استهداف المملكة المتحدة للمسؤولين عن مقتل خاشقجي "جاء قبل صدور التقرير الأميركي الأخير"

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء أن بلاده "ملتزمة" بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد إعلان واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين.

وقال راب -في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- إن المملكة المتحدة "لن تتخلى عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن بلاده قامت فعليا العام الماضي بمعاقبة 20 شخصا كانوا "مسؤولين بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي".

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا ضد هؤلاء المسؤولين شملت "تجميد الأصول وحظر التأشيرات"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأكد أن استهداف المملكة المتحدة للمسؤولين عن مقتل خاشقجي "جاء قبل صدور التقرير الأميركي الأخير"، لكنه شدد على بقاء الرياض شريكا مهما لبلاده في عدة مجالات وقضايا، في إطار أمن واستقرار المنطقة ككل.

وقُتل خاشقجي​​​​​​​ في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.