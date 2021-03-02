البث الحي
سياسة|فرنسا

محاميته وصفت قرار المحكمة بالقاسي.. ساركوزي سيطعن في حكم بسجنه 3 سنوات في قضية "التنصت"

ساركوزي أثناء مثوله الاثنين أمام محكمة في باريس (وكالة الأنباء الأوروبية)
ساركوزي أثناء مثوله الاثنين أمام محكمة في باريس (وكالة الأنباء الأوروبية)
2/3/2021

قالت محامية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إن موكلها سيطعن في الحكم عليه بـ3 سنوات سجنا منها سنة نافذة. ووصفت المحامية الحكم بالقاسي وبغير المبرر.

وكانت محكمة في باريس أدانت أمس الاثنين ساركوزي (66 عاما) بتهم بالفساد واستغلال النفوذ في ما تعرف بقضية "التنصت" التي تعود إلى عام 2014، لكنه ينفي التهم الموجه إليه.

واتُّهم الرئيس الأسبق بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

لكن ساركوزي -الذي حضر جلسة القضية- لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.

وخلصت محكمة في باريس إلى أن ساركوزي حاول رشوة قاض بعد تركه منصبه مقابل معلومات سرية بشأن تحقيق في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.

ونفى السياسي اليميني -الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012- ارتكاب أي مخالفة، مؤكدا أنه وقع ضحية مكيدة من أعضاء النيابة المالية الذين لجؤوا لأساليب مفرطة للتجسس على شؤونه.

ويواجه ساركوزي محاكمة ثانية بعد أسبوعين في القضية المعروفة باسم "بيغماليون"، والمتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.

وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب أمام المحكمة بتبرئته مما سماها "وصمة العار".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مشهد جديد من الحرب الباردة.. سباق أميركي روسي محموم على سواحل السودان

ضباط أميركيون وسودانيون أمام المدمرة الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل" في ميناء بورتسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

نيويورك تايمز: عصر دبلوماسية اللقاحات.. تهديد كورونا عالمي وكذلك العلاج

الصحيفة قالت إن "دبلوماسية اللقاحات" لها سلبياتها وتضر الدول الأكثر فقرا (غيتي)

بريطانيا تؤكد التزامها بمعاقبة قتلة خاشقجي

خاشقجي قتل​​​​​​​ في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول (الجزيرة)

ليبيا.. مجلس الدولة يبحث مستجدات تشكيل الحكومة والمشري يطالب بالكشف عن شبهات الفساد

المشري طالب الأمم المتحدة أن تكشف الحقائق للشعب الليبي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط

الخارجية المغربية طلبت من القطاعات الوزارية وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية بالرباط (مواقع التواصل)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)

تشمل التسليح وتأمين الحدود.. مصر والسودان يوقعان اتفاقية عسكرية والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري (الأوروبية)

بعضهم اختبأ في ملجأ أنشئ في عهد صدام حسين.. لقطات لم تعرض من قبل توثق القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون

الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد جاء ردا على مقتل سليماني بغارة أميركية (مواقع التواصل)