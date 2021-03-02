محاميته وصفت قرار المحكمة بالقاسي.. ساركوزي سيطعن في حكم بسجنه 3 سنوات في قضية "التنصت"

قالت محامية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إن موكلها سيطعن في الحكم عليه بـ3 سنوات سجنا منها سنة نافذة. ووصفت المحامية الحكم بالقاسي وبغير المبرر.

وكانت محكمة في باريس أدانت أمس الاثنين ساركوزي (66 عاما) بتهم بالفساد واستغلال النفوذ في ما تعرف بقضية "التنصت" التي تعود إلى عام 2014، لكنه ينفي التهم الموجه إليه.

واتُّهم الرئيس الأسبق بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

لكن ساركوزي -الذي حضر جلسة القضية- لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.

وخلصت محكمة في باريس إلى أن ساركوزي حاول رشوة قاض بعد تركه منصبه مقابل معلومات سرية بشأن تحقيق في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.

ونفى السياسي اليميني -الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012- ارتكاب أي مخالفة، مؤكدا أنه وقع ضحية مكيدة من أعضاء النيابة المالية الذين لجؤوا لأساليب مفرطة للتجسس على شؤونه.

ويواجه ساركوزي محاكمة ثانية بعد أسبوعين في القضية المعروفة باسم "بيغماليون"، والمتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.

وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب أمام المحكمة بتبرئته مما سماها "وصمة العار".