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سياسة|عراق

رئيس الأركان السعودي يزور العراق

رئيس الأركان السعودي فياض الرويلي (الأوروبية-أرشيف)
رئيس الأركان السعودي فياض الرويلي (الأوروبية-أرشيف)
2/3/2021

قالت وزارة الدفاع العراقية إن رئيس هيئة أركان الجيش السعودي فياض الرويلي وصل إلى العراق اليوم الثلاثاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين العراقيين.

وأشارت الوزارة إلى أن زيارة المسؤول العسكري السعودي جاءت بناء على دعوة من نظيره العراقي عبد الأمير يار الله.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارات لكبار المسؤولين العراقيين إلى السعودية في الأيام الماضية، حيث أجرى وزيرا الخارجية والداخلية العراقيين مباحثات في الرياض، تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، وفق ما قاله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية قالت الأسبوع الماضي إن الهجوم على قصر ملكي في العاصمة السعودية الرياض نفذته طائرات مسيرة تم إطلاقها من العراق، وقد جرى الإعلان عن وقوع ذلك الهجوم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرة من مناطق حدودية بين العراق والسعودية من قبل فصيل غير معروف مرتبط بإيران في العراق.

المصدر : الجزيرة

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أسوشيتد برس: هجوم السعودية في يناير من العراق

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press)، نقلا عن مسؤول أميركي وآخر تابع لجماعة مرتبطة بإيران في بغداد، أن الهجوم على قصر ملكي في العاصمة السعودية الرياض، نفذته طائرات مسيّرة تم إطلاقها من العراق.

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