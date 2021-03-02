البث الحي
سياسة|سوريا

الأمم المتحدة: مصير عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين يمثل صدمة وطنية

المحققون دعوا إلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم ومحاكمة من ارتكبوا هذا الجرائم

تقرير الأمم المتحدة يؤكد تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل (الجزيرة-أرشيف)
تقرير الأمم المتحدة يؤكد تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل (الجزيرة-أرشيف)
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202104:45 PM (مكة المكرمة)

كشف محققو الأمم المتحدة بشأن الجرائم في سوريا أن مصير عشرات الآلاف ممن تم اعتقالهم تعسفاً أو أُخفوا قسرا، من جانب حكومة بشار الأسد والتنظيمات المعارضة، لا يزال مجهولا، ووصف القضية بأنها صدمة وطنية ستؤثر على المجتمع السوري لعقود.

وأشار أحدث تقرير لهؤلاء المحققين، والذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إلى تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وسلط المحققون في تقريرهم الضوء مجددا بالتفاصيل على جرائم نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه، وأشار إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين المختفين قسريا منذ 10 سنوات.

ويضم الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ 14 عامًا كان جسمه مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وشابة تم اغتصابها من قبل القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له "هو الألم النفسي".

ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير "يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سبل التستر على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".

ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان "تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع" داعيا إياها إلى التوقف عن ذلك.

ودعا المحققون إلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم، ومحاكمة من ارتكبوا هذا الجرائم.

ويستند التقرير إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات، وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت "جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011".

ومن المقرر أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 11 مارس/آذار حيث ستتم مناقشته من قبل الأعضاء.

جدوى التقارير

ولدى سؤاله عن جدوى هذا النوع من التقارير إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن 60 سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في حوالي 300 ملف.

ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو أن السلطات السورية تقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن "المهم لنا أن الضحايا يقدرون على ما يبدو ما نقوم به وهذا مهم جدا".

ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة بمدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن 4.5 سنوات على عضو سابق بجهاز أمني تابع للأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات.

وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت أدلة في محاكمة كوبلنتس.

ونفت حكومة الأسد العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب، قائلة إنها لا تعذب السجناء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مشهد جديد من الحرب الباردة.. سباق أميركي روسي محموم على سواحل السودان

ضباط أميركيون وسودانيون أمام المدمرة الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل" في ميناء بورتسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

نيويورك تايمز: عصر دبلوماسية اللقاحات.. تهديد كورونا عالمي وكذلك العلاج

الصحيفة قالت إن "دبلوماسية اللقاحات" لها سلبياتها وتضر الدول الأكثر فقرا (غيتي)

بريطانيا تؤكد التزامها بمعاقبة قتلة خاشقجي

خاشقجي قتل​​​​​​​ في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول (الجزيرة)

ليبيا.. مجلس الدولة يبحث مستجدات تشكيل الحكومة والمشري يطالب بالكشف عن شبهات الفساد

المشري طالب الأمم المتحدة أن تكشف الحقائق للشعب الليبي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط

الخارجية المغربية طلبت من القطاعات الوزارية وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية بالرباط (مواقع التواصل)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)

تشمل التسليح وتأمين الحدود.. مصر والسودان يوقعان اتفاقية عسكرية والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري (الأوروبية)

بعضهم اختبأ في ملجأ أنشئ في عهد صدام حسين.. لقطات لم تعرض من قبل توثق القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون

الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد جاء ردا على مقتل سليماني بغارة أميركية (مواقع التواصل)