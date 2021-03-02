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سياسة|يمن

واشنطن تدين هجوم الحوثيين على جازان وتدعوهم للانخراط في العملية السياسية

استهدف أحدث هجوم حوثي على الأراضي السعودية منطقة جازان (الجزيرة)
استهدف أحدث هجوم حوثي على الأراضي السعودية منطقة جازان (الجزيرة)
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202102:53 PM (مكة المكرمة)

أدانت السفارة الأميركية في السعودية هجوم الحوثيين أمس على منطقة جازان، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وخلّف أضرارا مادية.

ودعت السفارة الأميركية بالرياض الحوثيين لـ"وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع".

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت إن مقذوفا عسكريا أطلقته جماعة الحوثي سقط في مدينة جازان، وأصاب 5 مدنيين، هم 3 مواطنين ومقيمان من اليمن.

ونقلت "واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن الجرحى تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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