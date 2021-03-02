واشنطن تدين هجوم الحوثيين على جازان وتدعوهم للانخراط في العملية السياسية

أدانت السفارة الأميركية في السعودية هجوم الحوثيين أمس على منطقة جازان، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وخلّف أضرارا مادية.

ودعت السفارة الأميركية بالرياض الحوثيين لـ"وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع".

تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع. pic.twitter.com/vzFp8ct7BN — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 2, 2021

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت إن مقذوفا عسكريا أطلقته جماعة الحوثي سقط في مدينة جازان، وأصاب 5 مدنيين، هم 3 مواطنين ومقيمان من اليمن.

ونقلت "واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن الجرحى تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية".