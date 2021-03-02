البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية.. سقوط مقذوف حوثي في جازان وإصابة 5 مدنيين

خارطة جازان بالسعودية (الجزيرة)
خارطة جازان بالسعودية (الجزيرة)
2/3/2021

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مقذوفا عسكريا أطلقته جماعة الحوثي سقط في مدينة جازان، وأصاب 5 مدنيين، هم 3 مواطنين ومقيمان من اليمن.

ونقلت واس عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي قوله إن الجرحى تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية".

هجمات سابقة

وتبنى الحوثيون أمس الأول هجمات بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على العاصمة السعودية ومناطق أخرى في المملكة، متوعدين بعمليات "أوسع" كما أفاد المتحدث العسكري باسمهم.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أعلن السبت اعتراض صاروخ فوق الرياض، و6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مناطق أخرى بالمملكة.

وقال الدفاع المدني السعودي "الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة" بالرياض، موضحا "نتجت عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات".

وفي بيان نقلته قناة "المسيرة" المقرّبة من الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، قال المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع أول أمس "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية ينفذان عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي".

وعقب تبني الحوثيين لهجمات ضد الرياض ومناطق أخرى بالسعودية، دعت الولايات المتحدة الحوثيين إلى إنهاء الهجمات التي وصفتها بالفظيعة، والانخراط بشكل بناء مع مبعوثي الأمم المتحدة وواشنطن لتحقيق السلام.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

على وقع احتدام المعارك بمأرب واستهداف الرياض.. دعوات أميركية وأوروبية لوقف هجمات الحوثيين "الفظيعة"

قالت مصادر محلية إن الاشتباكات بين الجيش الوطني والحوثيين تواصلت بمحافظتي مأرب والجوف، في حين دعت أميركا وأوروبا الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في مأرب.

واشنطن والرياض.. حقوق الإنسان أولا

لم يعد شيئا كالسابق فالقواعد تغيرت فإن أرادت الرياض السير ميلا نحو واشنطن فإن عليها أولا قطع أميال لتحسين واقع حقوق الإنسان على أراضيها، هذه فحوى رسالة أبلغها الرئيس الأميركي جو بايدن لقيادة السعودية.

المزيد من سياسة

مشهد جديد من الحرب الباردة.. سباق أميركي روسي محموم على سواحل السودان

ضباط أميركيون وسودانيون أمام المدمرة الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل" في ميناء بورتسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

نيويورك تايمز: عصر دبلوماسية اللقاحات.. تهديد كورونا عالمي وكذلك العلاج

الصحيفة قالت إن "دبلوماسية اللقاحات" لها سلبياتها وتضر الدول الأكثر فقرا (غيتي)

بريطانيا تؤكد التزامها بمعاقبة قتلة خاشقجي

خاشقجي قتل​​​​​​​ في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول (الجزيرة)

ليبيا.. مجلس الدولة يبحث مستجدات تشكيل الحكومة والمشري يطالب بالكشف عن شبهات الفساد

المشري طالب الأمم المتحدة أن تكشف الحقائق للشعب الليبي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط

الخارجية المغربية طلبت من القطاعات الوزارية وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية بالرباط (مواقع التواصل)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)

تشمل التسليح وتأمين الحدود.. مصر والسودان يوقعان اتفاقية عسكرية والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري (الأوروبية)

بعضهم اختبأ في ملجأ أنشئ في عهد صدام حسين.. لقطات لم تعرض من قبل توثق القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون

الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد جاء ردا على مقتل سليماني بغارة أميركية (مواقع التواصل)