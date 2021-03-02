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سياسة|سوريا

البنتاغون يكشف عن نتائج غارته الأخيرة ضد مليشيا عراقية مدعومة من إيران في سوريا

المتحدث باسم البنتاغون: عملية التقييم مستمرة (وكالة الأنباء الأوروبية)
المتحدث باسم البنتاغون: عملية التقييم مستمرة (وكالة الأنباء الأوروبية)
2/3/2021

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن غاراتها التي استهدفت الخميس مليشيات عراقية مدعومة من إيران شرق سوريا أسفرت عن سقوط قتيل وجريحين عسكريين، من دون إشارة لخسائر مدنية، مضيفة أن عملية التقييم مستمرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الغارة التي شنتها مقاتلات أميركية الخميس على مقرات مليشيا عراقية قرب مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، أسفرت عن سقوط قتيل واحد وجريحين من عناصر هذه المليشيا.

وأضاف كيربي "سنواصل التقييم.. وإذا تغيّرت الحصيلة فسنُعلمكم بالتأكيد".

ولكنه لم يشر إلى أي خسائر محتملة في صفوف المدنيين، مؤكدا أنّ 9 مبانٍ دمّرت في الضربات الصاروخية الدقيقة.

وسبق للجيش الأميركي أن أعلن أنّ الموقع الذي استهدفته الغارة كانت تستخدمه جماعات عراقية مسلّحة مدعومة من إيران.

وكانت تلك أول عملية عسكرية تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن ردّا على هجمات طالت مؤخرا مصالح غربية بالعراق، حيث تتهم واشنطن بتنفيذها فصائل عراقية مدعومة من إيران وتعمل تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي.

ومساء الجمعة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس بايدن "يبعث برسالة لا لبس فيها بأنه سيتحرك لحماية الأميركيين، وعندما يتم توجيه تهديدات له الحق في اتخاذ إجراء في الوقت والطريقة اللذين يختارهما".

وكان وزير الدفاع لويد أوستن قال إن الجيش واثق من أن الموقع المستهدف يستخدم من قبل "المليشيا الشيعية" نفسها التي شنت هجمات بالعراق ضد منشآت تستخدمها الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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