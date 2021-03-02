البث الحي
سياسة|إيران

تفاهمات مع واشنطن وتحالف أمني مع الإمارات.. إسرائيل توسع خياراتها لمواجهة إيران

الحكومة الإسرائيلية تسعى لعقد تحالفات عدة لمواجهة إيران (أرشيف-الجزيرة)
الحكومة الإسرائيلية تسعى لعقد تحالفات عدة لمواجهة إيران (أرشيف-الجزيرة)
2/3/2021

أعلنت الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن واشنطن ستطلعها على مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن بلاده تعمل على إقامة تحالف أمني مع دول خليجية ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة من وراء الكواليس، تضمن من خلالها ألا يفاجأ أي طرف من الدولتين بكل ما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ووصف أشكنازي العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالجيدة، مضيفا أن هيئة إسرائيلية مصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد قررت إجراء حوار هادئ وغير صدامي مع الإدارة الأميركية بشأن كيفية التوصل إلى اتفاق يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية، ويمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران.

وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي، واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون دفاعي وعسكري في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة.

وقلل غانتس -خلال زيارة لمعبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة- من شأن تقرير لإذاعة كان العامة قال إن إسرائيل تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية خليجية، لكنه قال إنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية.

وأضاف غانتس، نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص مع الإمارات، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب، وامتنع غانتس عن الخوض في تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب.

وكانت قناة "آي24 نيوز" (i24news) الإسرائيلية نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر خليجية لم تسمها، أن تل أبيب توجهت إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين لبناء تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو، للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة.

ولم تعلق الدول الثلاث على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وبينما تشترط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عودة إيران أولا إلى التزاماتها النووية -التي علقتها في يناير/كانون الثاني 2020- تصر طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية عنها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ولي عهد البحرين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الملف الإيراني ويدعوه مجددا لزيارة المنامة

بحث ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما الملف النووي الإيراني، وجدد المسؤول البحريني دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة.

إيران تنفي.. نتنياهو يتوعد طهران بالرد على انفجارين استهدفا سفينة الشحن الإسرائيلية في بحر عُمان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالوقوف وراء الانفجارين اللذين استهدفا سفينة شحن إسرائيلية في بحر عُمان، وهدد بالرد على الهجوم، في حين نفت طهران مسؤوليتها عن ذلك.

المزيد من سياسة

إسرائيل تنتقد وحماس ترحب.. الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

المحكمة الجنائية الدولية قضت في 5 فبراير/شباط الماضي باختصاصها القضائي في النظر بالقضية (الجزيرة)

متراجعة عن رواية انتحاره.. من هو المناضل الجزائري علي بومنجل الذي أقرت فرنسا بتصفيته قبل 64 عاما

مليكة أرملة بومنجل أثناء مقابلة بمنزلها في بوتو بشأن مقتل زوجها خلال 43 يومًا من اعتقاله من قبل الجيش الفرنسي (الفرنسية)

أبرز الهجمات على قواعد القوات الأجنبية في العراق خلال عامين

هل تمثّل مواقع التواصل صوت المصريين في مواجهة قرارات السلطة؟

السلطة المصرية أقرت عدة قوانين للحد من دور منصات التواصل الاجتماعي
الأكثر قراءة

هذا الدواء وهذه الدهون تنقص الوزن وتخلصك من الكرش

10 صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد العراقية والبنتاغون لم يحدد الجهة المسؤولة

قاعدة عين الأسد العراقية استهدفت أكثر من مرة (الفرنسية)

10 أقراص من هذا الدواء يوميا.. تطيل العمر حتى 140 عاما وتؤخر الشيخوخة

(الجزيرة)

سوريا.. انهيار متواصل لليرة ومغردون: لا قدرة للاقتصاد على التعافي

تشهد سوريا بعد 10 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة (الفرنسية)