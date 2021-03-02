تفاهمات مع واشنطن وتحالف أمني مع الإمارات.. إسرائيل توسع خياراتها لمواجهة إيران

أعلنت الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن واشنطن ستطلعها على مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن بلاده تعمل على إقامة تحالف أمني مع دول خليجية ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة من وراء الكواليس، تضمن من خلالها ألا يفاجأ أي طرف من الدولتين بكل ما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ووصف أشكنازي العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالجيدة، مضيفا أن هيئة إسرائيلية مصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد قررت إجراء حوار هادئ وغير صدامي مع الإدارة الأميركية بشأن كيفية التوصل إلى اتفاق يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية، ويمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران.

وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي، واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون دفاعي وعسكري في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة.

وقلل غانتس -خلال زيارة لمعبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة- من شأن تقرير لإذاعة كان العامة قال إن إسرائيل تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية خليجية، لكنه قال إنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية.

وأضاف غانتس، نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص مع الإمارات، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب، وامتنع غانتس عن الخوض في تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب.

وكانت قناة "آي24 نيوز" (i24news) الإسرائيلية نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر خليجية لم تسمها، أن تل أبيب توجهت إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين لبناء تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو، للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة.

ولم تعلق الدول الثلاث على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وبينما تشترط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عودة إيران أولا إلى التزاماتها النووية -التي علقتها في يناير/كانون الثاني 2020- تصر طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية عنها.