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سياسة|العالم العربي

إسرائيل تجري اتصالات ومباحثات مع دول عربية لمواجهة "التهديد الإيراني"

توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بواشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بواشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
2/3/2021

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل تُجري اتصالات ومباحثات مع عدة دول عربية من أجل إقامة حلف دفاع إقليمي، على خلفية ما وصفته بالتهديد الإيراني.

وأشارت إلى اجتماع سري تم بين وزير الدفاع بيني غانتس، والملك الأردني عبد الله الثاني.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار عدة اجتماعات عقدها مسؤولون إسرائيليون كبار مع مسؤولين رفيعي المستوى في عدة دول عربية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أجرى وزير الخارجية غابي أشكنازي مباحثات مع نظرائه في كل من سلطنة عُمان والإمارات.

وعادت الإذاعة الإسرائيلية لتذكر أن نشاطا استخباريا رفيعا يجري مع عدد من الدول بهدف توطيد أواصر التعاون في هذا المجال.

المصدر : الجزيرة

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