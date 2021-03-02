أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل تُجري اتصالات ومباحثات مع عدة دول عربية من أجل إقامة حلف دفاع إقليمي، على خلفية ما وصفته بالتهديد الإيراني.

وأشارت إلى اجتماع سري تم بين وزير الدفاع بيني غانتس، والملك الأردني عبد الله الثاني.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار عدة اجتماعات عقدها مسؤولون إسرائيليون كبار مع مسؤولين رفيعي المستوى في عدة دول عربية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أجرى وزير الخارجية غابي أشكنازي مباحثات مع نظرائه في كل من سلطنة عُمان والإمارات.

وعادت الإذاعة الإسرائيلية لتذكر أن نشاطا استخباريا رفيعا يجري مع عدد من الدول بهدف توطيد أواصر التعاون في هذا المجال.