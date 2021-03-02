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سياسة|كويت

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي أدت الحكومة الحالية -المكلفة بتسيير الأعمال- اليمين الدستورية، وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي قبل الأمير استقالتها

استقالة الحكومة السابقة جاءت بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة (مجلس الأمة الكويتي)
استقالة الحكومة السابقة جاءت بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة (مجلس الأمة الكويتي)
2/3/2021

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الثلاثاء مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها في يناير/كانون الثاني الماضي إثر أزمة مع مجلس الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير الصباح وافق على تشكيل الحكومة. وسيشهد التشكيل الجديد استحداث حقيبتين جديدتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي أدت الحكومة الحالية -المكلفة بتسيير الأعمال- اليمين الدستورية، وفي 18 يناير/كانون الثاني السابق قبل الأمير استقالتها.

وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله".

وأعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 17 فبراير/شباط المنصرم أصدر أمير الكويت مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر.

وجاء التأجيل، وفق مراقبين، بعد تصاعد الخلاف بين المعارضة والحكومة عقب تأخر إنجاز التشكيل الوزاري.

وجاء المرسوم الأميري آنذاك في ظل تباين حول صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة، خاصة وأنه يجب تشكيل الحكومة خلال أسبوعين حتى لا يحدث فراغ دستوري.

المصدر : وكالات

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