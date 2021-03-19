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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن تتهم بكين بتهديد النظام العالمي والصين تهدد باتخاذ إجراءات حازمة

واشنطن تقول إنها لا تسعى إلى "نزاع" مع بكين لكنها "منفتحة على منافسة شرسة" (الجزيرة)
واشنطن تقول إنها لا تسعى إلى "نزاع" مع بكين لكنها "منفتحة على منافسة شرسة" (الجزيرة)
18/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202106:34 AM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تصرفات الصين تهدد النظام القائم على قواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي، في حين هددت بكين باتخاذ إجراءات حازمة ضد تدخلات واشنطن، وذلك خلال افتتاح اجتماع في ألاسكا الأميركية يستمر يومين بين مسؤولين في وزارتي خارجية البلدين.

وقال بلينكن أمام أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي "سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ"، حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب "إبادة جماعية" ضد مسلمي الإيغور، وكذلك في هونغ كونغ وتايوان، فضلا عن "الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والضغط الاقتصادي ضد حلفائنا".

كما أكد جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي في افتتاح الاجتماع أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "نزاع" مع الصين، لكنها "منفتحة على منافسة شرسة" معها، وأضاف "سنكافح دائما في سبيل مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

في الجهة المقابلة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جيتشي دعوته خلال المحادثات مع الأميركيين إلى "التخلي عن ذهنية الحرب الباردة"، وهدد المسؤول الصيني باتخاذ "إجراءات حازمة" ضد "التدخلات الأميركية".

وتجري حاليا محادثات بمدينة أنكوريج في ألاسكا بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان من جهة، والمسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي من جهة أخرى.

واختيرت مدينة أنكوريج المطلة على المحيط الهادي كأرض محايدة، لإجراء 3 جلسات مطولة تمتد حتى صباح الجمعة.

وكانت مسؤولة أميركية قد قالت لصحفيين إن هذا اللقاء يشكل "أول مناقشة لفهم مصالحنا ونوايانا وأولوياتنا".

وأضافت المسؤولة "نحن وسط عملية لتطوير إستراتيجية صينية شاملة إلى حد ما"، موضحة أن هذا الاجتماع هو "مجرد بداية لتلك العملية".

وقالت "سنقدم بعض القضايا المحددة التي نعتقد أن على بكين القيام بشيء ما حيالها لتغيير موقفها".

المصدر : الفرنسية

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