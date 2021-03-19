أصدر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الخميس، قرارا بمنع رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، من حضور اجتماعات مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) لتعطيلها أعماله، بينما دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعتها إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الصحفيين.

وتضمن منشور داخلي أصدره الغنوشي قرار المنع بحق عضوة المكتب ورئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان (16 مقعدا من أصل 217).

واعتبر الغنوشي في تصريحات داخل البرلمان، أن قرار منع عبير موسي بسبب مواصلتها تعطيل أشغال المكتب، ومخالفة النظام الداخلي عبر بث الأشغال مباشرة على فيسبوك.

وغادر الغنوشي وبقية أعضاء المكتب اجتماعا كان مقررا، عقب التحاق موسي بالاجتماع، وتوجيهها اتهامات عديدة لكتلة حركة النهضة (الأكبر في البرلمان 54 نائبا).

مواجهة وتشنج

ودخلت عبير موسي، أثناء ذلك، في مواجهة مع موظفي البرلمان، بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بأعمال المكتب، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق، جدد رئيس كتلة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري، الدعوى إلى فتح تحقيق جدي بالعبث والجرائم التي ترتكبها عبير موسي وبعض أعضاء كتلتها، بحق مؤسسة البرلمان.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات بحق البرلمان وإدارته وموظفيه موثقة بالصور والفيديوهات، "وهي مادة يمكن للنيابة العمومية بمقتضاها فتح تحقيق قضائي جدي لوضع حد لهذا العبث والجرم".

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية ما تقوم به عبير موسي، إرباكا وتعطيلا لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن عبير موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

دعوة للمقاطعة

من جانبها، دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعة عبير موسي، وأكدت عزمها التوجه للمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكافة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد هذه الممارسات الفاشية المرتكبة، من قبل مختلف الأطراف السياسية التي تمادت في الاعتداء على حرية الصحافة.

ويأتي قرار المقاطعة، على خلفية رفض عبير موسي الاعتذار عما بدر منها وتعنتها في تبرير الاعتداء وانتهاك كرامة الصحفيين، وفق ما أعلمته النقابة في بيانها.

وشدّدت النقابة على أنها لن تساوم في الدفاع عن المنتمين إليها مهما كان الطرف المعتدي، ولن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية لتطويع الصحفيين وإعادة الإعلام لبيت الطاعة، ولن تسمح بإقحامها في الصراعات الحزبية الضيقة.

وكانت عبير موسي نشرت مقطع فيديو مباشرا على صحفتها الرسمية بموقع فيسبوك تم تداوله في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي، تتساءل فيه عن أسباب وجود صحفي في وقت متأخر بمجلس النواب، وقالت خلال الفيديو إنه ما زالت هناك مصائب يمكن اكتشافها في المجلس.

وردت النقابة بقولها إن النائبة تحاول بذلك إيهام المتفرج بأنها ضبطت الصحفي في حالة "مريبة"، وأشارت النقابة إلى أن عبير موسي تعمّدت تشويه الصحفيين والتحريض عليهم.