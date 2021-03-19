البث الحي
سياسة|تونس

تونس.. الغنوشي يمنع عبير موسي من حضور أعمال مكتب البرلمان ونقابة الصحفيين تدعو لمقاطعتها

عبير موسي طالما أعلنت في تصريحات سابقة أنها تناهض ثورة 2011 (الفرنسية-أرشيف)
عبير موسي طالما أعلنت في تصريحات سابقة أنها تناهض ثورة 2011 (الفرنسية-أرشيف)
19/3/2021

أصدر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الخميس، قرارا بمنع رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، من حضور اجتماعات مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) لتعطيلها أعماله، بينما دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعتها إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الصحفيين.

وتضمن منشور داخلي أصدره الغنوشي قرار المنع بحق عضوة المكتب ورئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان (16 مقعدا من أصل 217).

واعتبر الغنوشي في تصريحات داخل البرلمان، أن قرار منع عبير موسي بسبب مواصلتها تعطيل أشغال المكتب، ومخالفة النظام الداخلي عبر بث الأشغال مباشرة على فيسبوك.

وغادر الغنوشي وبقية أعضاء المكتب اجتماعا كان مقررا، عقب التحاق موسي بالاجتماع، وتوجيهها اتهامات عديدة لكتلة حركة النهضة (الأكبر في البرلمان 54 نائبا).

مواجهة وتشنج

ودخلت عبير موسي، أثناء ذلك، في مواجهة مع موظفي البرلمان، بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بأعمال المكتب، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق، جدد رئيس كتلة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري، الدعوى إلى فتح تحقيق جدي بالعبث والجرائم التي ترتكبها عبير موسي وبعض أعضاء كتلتها، بحق مؤسسة البرلمان.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات بحق البرلمان وإدارته وموظفيه موثقة بالصور والفيديوهات، "وهي مادة يمكن للنيابة العمومية بمقتضاها فتح تحقيق قضائي جدي لوضع حد لهذا العبث والجرم".

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية ما تقوم به عبير موسي، إرباكا وتعطيلا لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن عبير موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

دعوة للمقاطعة

من جانبها، دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعة عبير موسي، وأكدت عزمها التوجه للمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكافة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد هذه الممارسات الفاشية المرتكبة، من قبل مختلف الأطراف السياسية التي تمادت في الاعتداء على حرية الصحافة.

ويأتي قرار المقاطعة، على خلفية رفض عبير موسي الاعتذار عما بدر منها وتعنتها في تبرير الاعتداء وانتهاك كرامة الصحفيين، وفق ما أعلمته النقابة في بيانها.

وشدّدت النقابة على أنها لن تساوم في الدفاع عن المنتمين إليها مهما كان الطرف المعتدي، ولن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية لتطويع الصحفيين وإعادة الإعلام لبيت الطاعة، ولن تسمح بإقحامها في الصراعات الحزبية الضيقة.

وكانت عبير موسي نشرت مقطع فيديو مباشرا على صحفتها الرسمية بموقع فيسبوك تم تداوله في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي، تتساءل فيه عن أسباب وجود صحفي في وقت متأخر بمجلس النواب، وقالت خلال الفيديو إنه ما زالت هناك مصائب يمكن اكتشافها في المجلس.

وردت النقابة بقولها إن النائبة تحاول بذلك إيهام المتفرج بأنها ضبطت الصحفي في حالة "مريبة"، وأشارت النقابة إلى أن عبير موسي تعمّدت تشويه الصحفيين والتحريض عليهم.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

مراقبون عدّوه حقا دستوريا وآخرون يرون فيه خطرا على أمن تونس.. النهضة والدستوري الحر يحشدان للتظاهر

بينما تتواصل فصول التجاذبات السياسية بتونس مع بلوغ الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية ذروته على خلفية أزمة التعديل الحكومي، اختارت أحزاب نقل المعركة إلى الشارع بدعوة الجماهير للتظاهر، بذرائع مختلفة.

بسبب "الاصطفاف المفضوح"..البرلمان التونسي يُسقط لائحة "الدستوري الحر" بشأن ليبيا

أسقط مجلس النواب التونسي مشروع لائحة تقدمت به كتلة الحزب الدستوري تنص على ما سمته رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، بعد رفض غالبية الكتل ما جاء في مضمون اللائحة الذي اصطف مع دول على حساب دول أخرى.

المزيد من سياسة

رويترز عن وزير الصحة الباكستاني: إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا

زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان وتحذيرات من موجات مد تسونامي

كل ما تريد معرفته عن اجتماعات ألاسكا بين الولايات المتحدة والصين

الجلسات كشفت عمق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في بداية إدارة الرئيس جو بايدن (رويترز)

التدخل الروسي والإيراني في سوريا.. طارئ مؤقت أم احتلال طويل؟

الرئيسان السوري (يسار) والروسي يتفقدان القاعدة العسكرية الروسية في حميميم باللاذقية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا

التضييق على منتجات الحلال تزامن مع إجراءات ضد المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية (رويترز)

أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى

صدام رفض فكرة النفي أو التنحي (الجزيرة-أرشيف)

شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني

فقير قاد فريقه بيتيس للفوز على ليفانتي في الليغا (غيتي)

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

إقالة ناجي أغبال جاءت بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في المنصب (وكالة الأناضول)