البث الحي
سياسة|روسيا

بمشاركة الولايات المتحدة وقطر.. انطلاق اجتماع موسكو بشأن أزمة أفغانستان

اجتماع موسكو يأتي وسط توتر ميداني في أفغانستان وبعد يوم من قصف مقاتلات أميركية مواقع لحركة طالبان في قندهار.

موسكو دعت طرفي النزاع في أفغانستان إلى تقديم تنازلات (الأوروبية-أرشيف)
موسكو دعت طرفي النزاع في أفغانستان إلى تقديم تنازلات (الأوروبية-أرشيف)
18/3/2021

انطلق في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس اجتماع بشأن أزمة أفغانستان بمشاركة ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان والمجلس الأفغاني الأعلى للمصالحة، وحضور وفد من دولة قطر، بالإضافة إلى مبعوثين من الولايات المتحدة وباكستان.

وفي افتتاح الاجتماع، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طرفي النزاع في أفغانستان إلى تقديم تنازلات "والتخلي عن الأحكام المسبقة وتخفيف التوتر في هذا الاجتماع".

وقال لافروف إن هذا الحوار سيكون "مهما جدا للمضي في المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان".

ويقول المنظمون إن الاجتماع يهدف لإحداث تقدم في عملية التفاوض وتحقيق تفاهمات بشأن جدول الأعمال وتجاوز الخلافات التي تعوق انطلاق المفاوضات المباشرة في الدوحة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن الاجتماع يعقد تحت رعاية ما يعرف بـ"الترويكا" الخاصة بملف أفغانستان، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة، وتشارك فيها باكستان، سعيا للتوصل إلى تهدئة على الأرض تسمح بتقدم المفاوضات، ومن ثم الاتفاق على جدول الأعمال.

لكنه أشار إلى أن الوضع الميداني في الأيام الأخيرة -وما شهدته من قصف أميركي لمواقع لحركة طالبان، وما رافق ذلك من تصريحات متبادلة- لا يلقي بظلال إيجابية على اجتماع موسكو.

استهداف طالبان

وقد نقل مراسل الجزيرة في واشنطن عن مسؤول أميركي في أفغانستان قوله إن الغارات التي شنتها المقاتلات الأميركية ضد حركة طالبان في إقليم قندهار أمس الأربعاء تنسجم مع اتفاق الدوحة الذي وقعته طالبان مع الجانب الأميركي في فبراير/شباط 2020.

من جهتها، أكدت حركة طالبان ضرورة تنفيذ اتفاق الدوحة وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في مايو/أيار المقبل، ورأت أن تنفيذ الاتفاق هو السبيل الوحيد لحل المشاكل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن بقاء قوات بلاده في الأراضي الأفغانية، وتحدث عن صعوبة الانسحاب بحلول الأول من مايو/أيار بمقتضى اتفاق الدوحة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة حراكا دبلوماسيا مكثفا في العاصمة القطرية الدوحة لبحث المستجدات في الملف الأفغاني، لا سيما بعدما أعلنت إدارة بايدن أنها تراجع الالتزامات الأميركية في هذا الشأن وقدمت لطرفي الأزمة رؤية للحل تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من حركة طالبان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الحرب في أفغانستان.. متى يتم التوصل إلى حل سياسي؟

ترتفع حدة الأعمال القتالية والتفجيرات في أفغانستان مقابل ارتفاع وتيرة المبادرات الدولية المعلنة بشأن الملف الأفغاني لاحتضان الفرقاء الأفغان، يأتي ذلك في ظل مقترحات أميركية تستبق موعد بداية مايو/أيار.

المزيد من سياسة

الرئيس الروسي يدعوه لمحادثات تبث مباشرة.. البيت الأبيض: بايدن ليس نادما على نعت بوتين بالقاتل

لقاء سابق بين بوتين (يمين) وبايدن (الأوروبية)

بينما يتصاعد القتال في مأرب.. الأمم المتحدة تحذر من أسوأ مجاعة تهدد اليمن وتندد بتجنيد الأطفال

الوضع الإنساني يزداد سوءا مع تصاعد المعارك في اليمن (الأوروبية)

أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى

صدام رفض فكرة النفي أو التنحي (الجزيرة-أرشيف)

مظاهرات غاضبة وطرد برلماني بعد مقتل شاب مصري على يد ضابط شرطة

الشاب المصري محمد يوسف لقي مصرعه على يد الشرطة (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

لوبوان: 20 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي

النظام المصرفي التونسي يعتبر نظاما عائليا مغلقا ويشكل عاملا معرقلا للمنافسة الاقتصادية الحرة (رويترز)

لتحصل على الاستفادة القصوى من لقاح كورونا ابتعد عن هذه الأدوية

خلّف إصابات.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الجزائري

الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية أبلغت عن بعض حالات الذعر بين السكان أثناء خروجهم من منازلهم (الأوروبية-أرشيفية)

من الإنجازات العسكرية التركية.. المدرعة “أجدر يالتشين”

المدرعة "أجدر يالتشين" مصنوعة بهدف تلبية احتياجات القوات الأمنية واستخدامها في الأغراض القتالية وأغراض الدعم (الأناضول)