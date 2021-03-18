بمشاركة الولايات المتحدة وقطر.. انطلاق اجتماع موسكو بشأن أزمة أفغانستان

اجتماع موسكو يأتي وسط توتر ميداني في أفغانستان وبعد يوم من قصف مقاتلات أميركية مواقع لحركة طالبان في قندهار.

انطلق في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس اجتماع بشأن أزمة أفغانستان بمشاركة ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان والمجلس الأفغاني الأعلى للمصالحة، وحضور وفد من دولة قطر، بالإضافة إلى مبعوثين من الولايات المتحدة وباكستان.

وفي افتتاح الاجتماع، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طرفي النزاع في أفغانستان إلى تقديم تنازلات "والتخلي عن الأحكام المسبقة وتخفيف التوتر في هذا الاجتماع".

وقال لافروف إن هذا الحوار سيكون "مهما جدا للمضي في المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان".

ويقول المنظمون إن الاجتماع يهدف لإحداث تقدم في عملية التفاوض وتحقيق تفاهمات بشأن جدول الأعمال وتجاوز الخلافات التي تعوق انطلاق المفاوضات المباشرة في الدوحة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن الاجتماع يعقد تحت رعاية ما يعرف بـ"الترويكا" الخاصة بملف أفغانستان، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة، وتشارك فيها باكستان، سعيا للتوصل إلى تهدئة على الأرض تسمح بتقدم المفاوضات، ومن ثم الاتفاق على جدول الأعمال.

لكنه أشار إلى أن الوضع الميداني في الأيام الأخيرة -وما شهدته من قصف أميركي لمواقع لحركة طالبان، وما رافق ذلك من تصريحات متبادلة- لا يلقي بظلال إيجابية على اجتماع موسكو.

استهداف طالبان

وقد نقل مراسل الجزيرة في واشنطن عن مسؤول أميركي في أفغانستان قوله إن الغارات التي شنتها المقاتلات الأميركية ضد حركة طالبان في إقليم قندهار أمس الأربعاء تنسجم مع اتفاق الدوحة الذي وقعته طالبان مع الجانب الأميركي في فبراير/شباط 2020.

من جهتها، أكدت حركة طالبان ضرورة تنفيذ اتفاق الدوحة وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في مايو/أيار المقبل، ورأت أن تنفيذ الاتفاق هو السبيل الوحيد لحل المشاكل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن بقاء قوات بلاده في الأراضي الأفغانية، وتحدث عن صعوبة الانسحاب بحلول الأول من مايو/أيار بمقتضى اتفاق الدوحة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة حراكا دبلوماسيا مكثفا في العاصمة القطرية الدوحة لبحث المستجدات في الملف الأفغاني، لا سيما بعدما أعلنت إدارة بايدن أنها تراجع الالتزامات الأميركية في هذا الشأن وقدمت لطرفي الأزمة رؤية للحل تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من حركة طالبان.