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سياسة|لبنان

لبنان.. الحريري يلبي دعوة عون للقائه اليوم بعد تراشق بينهما بشأن تشكيل الحكومة

18/3/2021

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيلتقي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا اليوم الخميس لبحث مستجدات تشكيل الحكومة، وذلك بعدما تبادل الطرفان أمس اتهامات بالتعطيل.

وفي تغريدة مقتضبة على تويتر، ذكرت الرئاسة أن اللقاء -الذي جاء بدعوة من عون- سيتم في الثالثة من مساء اليوم بتوقيت لبنان.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إنه من غير المتوقع أن يسفر لقاء اليوم عن حل الأزمة وتشكيل الحكومة، لأن الخلاف بين الطرفين ما زال كبيرا.

من جهته، قال مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل​ -في حديث إذاعي- إن الحريري لن يقدم اعتذارا عن تأليف الحكومة، مؤكدا أن الحريري منفتح على مناقشة التشكيلة الوزارية التي سبق طرحها.

وأضاف علوش وهو مستشار للحريري "في حال استقالة رئيس الجمهورية يصبح الرئيس المكلف حكما معتذِرا" مشددا على أن مجلس النواب هو المرجعية.

وكان عون قد أصدر بيانا أمس يدعو فيه الحريري إلى اللقاء ويلقي باللائمة عليه في تأخر تشكيل الحكومة، وقال "دعوتي للرئيس المكلف تأتي من منطلق مسؤوليته الدستورية وضميره الإنساني والوطني، ذلك أن مثل هذه المعاناة الشعبية لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال".

كما خيّر عون رئيسَ الوزراء المكلّف بين تشكيل الحكومة أو أن "يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف".

أما الحريري فأصدر بالأمس بيانا قال فيه إنه تفاجأ، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بالرئيس عون يدعوه عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري، مؤكدا أنه زار الرئيس 16 مرة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وأكد أنه مستعد لزيارة عون مرة أخرى فورا "لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".

وأضاف الحريري أن على الرئيس أيضا "أن يختصر آلام اللبنانيين ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل 5 أعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل 5 أشهر".

المصدر : وكالات

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