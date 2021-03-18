تمرينات عسكرية وتصريحات قوية.. وزيرا دفاع وخارجية أميركا في سول لتكثيف الضغط على بيونغ يانغ

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الخميس- إن الرئيس جو بايدن يعتزم الانتهاء خلال أسابيع من مراجعة سياسة بلاده بشأن كوريا الشمالية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مشترك في سول ضمّ وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مع نظيريهما الكوريين الجنوبيين.

وأوضح بلينكن أن سياسة واشنطن المرتقبة تجاه بيونغ يانغ ستتضمن الضغط والخيارات الدبلوماسية، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل عند سؤاله عن النهج الذي ستسلكه الولايات المتحدة بعد المراجعة.

واشار إلى أن للصين دورا مهما تلعبه للتوصل إلى نزع السلاح النووي في منطقة آسيا، وعبّر عن أمله في أن تستخدم بكين تأثيرها بشكل فعال لتحقيق ذلك.

ويقوم بلينكن بأول زيارة لكوريا الجنوبية كوزير للخارجية، برفقة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

من جانبه، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ "اتفقنا مع الجانب الأميركي على العمل لتعزيز السلام في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وأصدر الوزيران الأميركيان بيانا مشتركا مع نظيريهما في كوريا الجنوبية، متعهدين بالعمل معا في قضايا إقليمية تشمل تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا والتجارة وكوريا الشمالية.

وجاء في البيان "أكد الوزراء أن قضية الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية تحظى بأولوية عند التحالف، وأكدوا من جديد التزامهم المشترك بالتصدي لهذه القضايا وحلها".

بلينكن (يسار) ونظيره الكوري الجنوبي بحثا قضايا السلام في منطقة آسيا والمحيط الهادي (غيتي إيميجز)

رائحة البارود

وبالتوازي مع الضغط الدبلوماسي، بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع الماضي، مما دفع كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحذير واشنطن من "نشر رائحة البارود" والقيام بأعمال "تحرمها النوم في السنوات الأربع المقبلة".

واليوم الخميس، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستتجاهل أي محاولة من الولايات المتحدة للاتصال بها، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وذلك قبل ساعات من إجراء وزيرين أميركيين بارزين مباحثات في سول.

ونقلت يونهاب عن تشو سون هي، النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، قولها "لا اتصال أو حوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة، حتى تسحب الولايات المتحدة سياساتها العدائية" تجاه كوريا الشمالية.

وأضافت "لذا، سوف نواصل تجاهل مثل هذه المحاولات من قبل الولايات المتحدة في المستقبل".