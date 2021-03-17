ما زال الجدل العالمي يتصاعد بشأن لقاح أسترازينيكا، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 121 مليونا، وتوفي أزيد من 2.6 مليون، وتعافى أكثر من 97 مليونا حول العالم.

وفي ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة المتعلقة به.

لقاح جونسون للنسخ المتحورة من الفيروس

قال خبراء من منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن اللقاح الذي طوّرته شركة جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) الأميركية المضاد لفيروس كورونا موصى به حتى في البلدان التي تنتشر فيها النسخ المتحورة من الفيروس الأشد عدوى.

وقال رئيس الخبراء أليخاندرو كرافيوتو "في البلدان التي يكون فيها انتشار النسخ المتحورة مرتفعا، وفي البلدان التي لدينا فيها الآن معلومات حول استخدام هذا اللقاح للسيطرة على فيروس سارس-كوف-2 الناجم عن هذه النسخ، نوصي باستخدامه".

منظمة الصحة توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

ذكرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بلقاح أسترازينيكا (Oxford-AstraZeneca) بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية، لكنها أوصت بمواصلة برامج التطعيم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن "اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تجري تقييما دقيقا لأحدث بيانات السلامة المتاحة… وفي الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق أخطاره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

الحكومة البريطانية: أسترازينيكا آمن

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء، إن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا آمن، ودعا إلى مواصلة استعماله، مؤكدا غياب أدلة حول تسببه في جلطات دموية.

وكتب مات هانكوك في مقال بصحيفة "ذي صن" إنه "لا توجد أدلة على أن اللقاح يسبب جلطات دموية". وتابع "الأهم بالنسبة إلينا حاليا هو التزام الهدوء ومواصلة التطعيم".

وكانت دول أوروبية قد علّقت مؤقتا توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد تسجيل عدد قليل من حالات جلطات الدم بين متلقيه.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر أعراضه الجانبية، بينما يُنتظر أن تُعلن النتائج النهائية لتحقيقها غدا الخميس.

جونسون سيحصل على اللقاح

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إنه سيأخذ اللقاح الذي طوّرته شركة أسترازينيكا بعدما أوقف عدد من الدول الأوروبية استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

المفوضية الأوروبية تلوّح بتشديد شروط تصدير اللقاحات

لوّحت المفوضية الأوروبية الأربعاء بتشديد شروط تصدير اللقاحات المضادة لكورونا المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي إلى خارج التكتل، وذلك لضمان "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تنتج لقاحات، ودعت المملكة المتحدة خاصة إلى تصدير جرعات باتجاه القارة.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي "يجب أن تكون الطرق مفتوحة في الاتجاهين (…) نصدّر الكثير من اللقاحات إلى دول تنتجها هي نفسها. هذه دعوة لها لتكون منفتحة".

تحصين 70% من سكان أوروبا قبل نهاية الصيف

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، أن المفوضية تحافظ على هدفها المتمثل في تطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي ضد "كوفيد-19" قبل نهاية الصيف اعتمادا على عملية تسليم اللقاحات.

بابوا تطلب جرعات طارئة من أسترازينيكا

حذّرت بابوا غينيا الجديدة الأربعاء من أن الموجة الحالية من العدوى ستشتد لديها في الأسابيع المقبلة وطلبت من مجموعة أسترازينيكا أن تقدم بشكل طارئ مليون جرعة من لقاحها إلى الأرخبيل.

وطلبت أستراليا الأربعاء من أسترازينيكا والاتحاد الأوروبي توفير المليون جرعة من اللقاحات التي اشترتها لإرسالها إلى بابوا غينيا الجديدة.

الفلسطينيون يتلقون الدفعة الأولى من اللقاحات

تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء دفعة أولى من لقاحات "كوفيد-19″، وفق آلية كوفاكس (Covax) المخصصة للمناطق المحرومة.

زيادة الإصابات في العراق بعد زيارة البابا

سجل العراق الأربعاء 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد إصابات قياسي منذ بدء تفشي "كوفيد-19" في البلاد، وبعد أسبوعين من زيارة البابا التاريخية إليها ولقائه عددا محدودا من الحشود لكن وسط ضعف بالالتزام بوضع الكمامات.

السلالة المتحورة تنتشر بسرعة بإقليم كردستان

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق سامان برزنجي، الأربعاء، تسجيل زيادة كبيرة في معدل الإصابات بسلالة كورونا المتحورة في الإقليم.

وقال برزنجي في بيان، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة، لافتا إلى أن معدل الإصابات بها ارتفع 7.8% خلال الأيام القليلة الماضية.

قرارات متوقعة بفرنسا لمواجهة الموجة الثالثة

يفترض أن يتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارات اليوم الأربعاء بشأن مواجهة "الموجة الثالثة" من الوباء وحملة التحصين التي توقفت بعد الشكوك التي أثيرت حول لقاح أسترازينيكا.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس أن "الوقت قد حان للنظر في الترتيبات" لمنطقة باريس.

زيادة في وفيات الرضع في جنوب آسيا

قد يكون الوباء أسهم بشكل غير مباشر في زيادة وفيات الرضع في جنوب آسيا في عام 2020 مع 228 ألف وفاة إضافية للأطفال بالإضافة إلى 11 ألف وفاة بين الأمهات و3.5 ملايين حالة حمل غير مرغوب فيها، وفقا لدراسة أجرتها منظمة اليونيسف.

تخفيف الإجراءات في طوكيو

قال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده سترفع حالة الطوارئ في منطقة طوكيو لاحتواء الفيروس قبل أقل من 5 أشهر على إقامة الألعاب الأولمبية المؤجلة.

الفلبين تغلق الحدود

ستغلق الفلبين حدودها أمام الأجانب اعتبارا من السبت وستقلص عدد مواطنيها المسموح لهم بدخول البلاد بسبب ازدياد عدد الإصابات.

اللقاحات ضرورية للحد من الأعراض الخطيرة

قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن اللقاحات لا تزال عاملا ضروريا للحد من الأعراض المرضية الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالإصابة به.

وذكر المكتب، الذي تشمل أنشطته 53 دولة، في منشور على تويتر، "سلامة اللقاحات أمر بالغ الأهمية والمراقبة مستمرة لجميع اللقاحات. سيقلل التطعيم من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لكنه لا يمكن أن يمنع حدوث أمراض أخرى".

"وثيقة لقاح" في الرحلات داخل الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إطلاق وثيقة لقاح ضد فيروس كورونا، في الرحلات الداخلية ضمن حدود الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الصيف المقبل.

وتتضمن الوثيقة المعروفة أيضا بالرقمية الخضراء، وجواز سفر خاص باللقاح، وبطاقة "كوفيد-19″، معلومات مثل تلقي الفرد للقاح من عدمه، والمكان الذي تلقى فيه اللقاح ونوعه، ومستوى الأجسام المضادة بالنسبة للمتعافين من الإصابة، بحسب مراسل الأناضول.

وينص المقترح على قبول أنواع اللقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي مثل "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) و"مودرنا" (Moderna)، و"أسترازينيكا-أكسفورد" (Oxford-AstraZeneca)، وجونسون آند جونسون (Johnson & Johnson).

ويمكن إصدار الوثيقة بنوعين، رقمي وورقي، وبشكل مجاني، كما ستحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR)، للتعرف على مدى صلاحية الوثيقة وأمنها بشكل سريع.

وسيتم تجهيز الوثيقة باللغة الإنجليزية إلى جانب لغة الدولة التي تم استخراجها منها.

وستكون الوثيقة سارية في دول الاتحاد الأوروبي، وآيسلندا، وليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

وسيتم منح الوثيقة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي والأجانب المقيمين فيها، إلى جانب إمكانية اعتراف الاتحاد بوثائق مشابهة تم استخراجها في دول ثالثة، شريطة أن تجري عملية التطعيم بأحد اللقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد.

خريطة توزيع اللقاحات عالميا

نشرت وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، الأربعاء، خارطة توزيع جرعات لقاح فيروس كورونا المطروحة للتوزيع حول العالم، بعد قرابة 3 شهور على بدء الإنتاج والطرح في الأسواق.

وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المطروحة للتوزيع عالميا حتى اليوم قرابة 391.7 مليون جرعة موزعة على 128 دولة حول العالم، بمتوسط تطعيم يومي 9.5 ملايين جرعة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 110.73 ملايين جرعة، حصل خلالها 21.7% من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و11.8% على الجرعتين.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين التي حصلت على 65 مليون جرعة لقاح، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة والصين حصلتا تقريبا على نصف (45%) إجمالي الجرعات المطروحة عالميا.

في المرتبة الثالثة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي الذي حصل على 51.67 مليون جرعة، توزعت بين 7.9% من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و3.4% من السكان حصلوا على الجرعتين.