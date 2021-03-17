البث الحي
قضايا وأحكام|سياسة|أردن

قضية فتى الزرقاء الأردني.. الحكم بالإعدام شنقا على 6 متهمين

محكمة أمن الدولة وجهت للمتورطين في قضية فتى الزرقاء تهم الإرهاب وترويع المجتمع وتكوين عصابة أشرار (الجزيرة)
محكمة أمن الدولة وجهت للمتورطين في قضية فتى الزرقاء تهم الإرهاب وترويع المجتمع وتكوين عصابة أشرار (الجزيرة)
17/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202109:26 AM (مكة المكرمة)

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء" التي روعت الشارع الأردني قبل شهور.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بتراء" أن المحكمة حكمت بالإعدام شنقا على 6 من المتهمين أحدهم فار من وجه العدالة.

كما حكمت على اثنين من المتهمين بالحبس، أحدهما 10 أعوام والآخر 15 عاما، وعام واحد على اثنين آخرين، في حين برأت 7 متهمين.

وأثارت القضية الرأي العام لبشاعتها وفظاعتها، وألقت الأجهزة المختصة القبض على 17 متهما بجريمة الاعتداء على فتى بمحافظة الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وأفقؤوا إحدى عينيه.

وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم، من بينها: الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

واستمعت المحكمة على مدار 5 أشهر لـ 26 شاهد إثبات، وقدَّم محامو الدفاع دفاعاتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.

مسار الجريمة

وتتلخص أحداث القضية بقيام عدة أشخاص بخطف الطفل صالح حمدان من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء، حيث قاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه وفقؤوا إحدى عينيه، وتركوه في منطقة خالية من السكان تبعد مسافة 7 كيلومترات عن أقرب مستشفى.

وأدى انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار المساعدة إلى تعاطف واسع ومطالبات بإعدام الفاعلين.

وتابع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني عملية أمنية قادت إلى إلقاء القبض على الجناة.

وأعرب حمدان -في مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي- عن ارتياحه للأحكام الصادرة بحق المتهمين، وعبر عن شكره لملك الأردن لمتابعته القضية وللشعب الأردني على وقوفه إلى جانبه.

ووفق الفقرة "ج" من المادة 9 لقانون محكمة أمن الدولة فإن الأحكام قابلة للطعن والاستئناف خلال 30 يوما من صدورها.‎

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

محكمة أردنية تنظر في قضية التخطيط لتفجير كنيسة

أفاد مصدر قضائي أردني بأن محكمة أمن الدولة بدأت النظر في قضية ثلاثة أردنيين متهمين بالتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة في مايو/أيار الماضي ضد إحدى كنائس عمان. وذكر المصدر أن المحكمة رفعت الجلسة للخامس عشر من الشهر المقبل.

محكمة أردنية تدين سلفيا لقتاله في سوريا

تلقى أحد أعضاء التيار السلفي الجهادي في الأردن حكما بالسجن خمس سنوات، لإدانته بالقتال في صفوف جبهة النصرة الإسلامية، التي تقاتل قوات الرئيس السوري بشار الأسد للإطاحة به على خلفية ثورة شعبية بدأت عام 2011.

المزيد من سياسي

تمرينات عسكرية وتصريحات قوية.. وزيرا دفاع وخارجية أميركا في سول لتكثيف الضغط على بيونغ يانغ

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أثناء حضوره فعالية احتفالية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية (إيميجز)

تصعيد بالكونغرس ضد إثيوبيا: تطهير عرقي وتهجير قسري في إقليم تيغراي

قوات إقليم أمهرة قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي في تيغراي وتُتهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين (رويترز)

صباح دام بأفغانستان.. تفجير حافلة بالعاصمة وإسقاط مروحية وسط البلاد

كابل تشهد سلسلة تفجيرات عنيفة تتزامن مع مساع سياسية لإحلال السلام في البلاد (الأناضول)

سورية.. ثورة أرّقت العالم

الأكثر قراءة

لوبوان: 20 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي

النظام المصرفي التونسي يعتبر نظاما عائليا مغلقا ويشكل عاملا معرقلا للمنافسة الاقتصادية الحرة (رويترز)

خلف إصابات.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الجزائري

الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية أبلغت عن بعض حالات الذعر بين السكان أثناء خروجهم من منازلهم (الأوروبية-أرشيفية)

لتحصل على الاستفادة القصوى من لقاح كورونا ابتعد عن هذه الأدوية

السعودية طلبت شراءها.. تعرف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية