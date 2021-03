قال مسؤول أميركي إن غارات بلاده ضد حركة طالبان في منطقة قندهار الأفغانية أمس الأربعاء تنسجم مع اتفاق الدوحة، في حين تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن عن صعوبة الالتزام بسحب قواته في الموعد المحدد.

ونقل مراسل الجزيرة عن مسؤول أميركي في أفغانستان قوله إن الغارات الجوية ضد طالبان، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الحركة، موضحا أنها استهدفت مجموعات من طالبان أثناء شنها هجمات على نقاط تفتيش للقوات الحكومية الأفغانية.

وقال المسؤول الأميركي إن هذه الغارات تنسجم مع اتفاق الدوحة والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركائها.

وأكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بما وصفه حق الدفاع عن القوات الأفغانية في المستقبل، مشيرا إلى أن القوات الجوية الأفغانية هي التي تنفذ معظم الغارات في حين يقوم سلاح الجو الأميركي بدور مساند.

وقد وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، باتخاذ قرار بشأن سحب قواته من أفغانستان، متحدثا عن صعوبة الالتزام بالموعد

وفي مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي" (ABC) الأميركية، قال بايدن "أنا الآن بصدد اتخاذ القرار بشأن موعد مغادرة قواتنا من هناك، وفي الحقيقة إن ما عمل عليه الرئيس السابق (دونالد ترامب) لم يكن صفقة تفاوضية قوية، ولذا فنحن نتشاور مع حلفائنا وكذلك الحكومة الأفغانية، وتلك القرارات قيد الاتخاذ الآن".

واعتبر بايدن أن سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 1 مايو/أيار ممكن؛ أي وفقا للموعد المحدد في الاتفاق الذي أبرمه ترامب، لكن بايدن رأى أن تنفيذه صعب.

وجاء الرد من طالبان على لسان المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" (Sputnik) قال فيها "نؤكد على ضرورة انسحاب القوات الأميركية في الموعد المحدد"، معتبرا أن الأفغان سيقررون الرد على بقاء القوات الأجنبية أيا كان عذر الإبقاء عليها.

وفي رد على سؤال عن احتمال تأجيل سحب القوات الأميركية، قال مجاهد إن تنفيذ اتفاق الدوحة هو الحل الوحيد للمشكلة القائمة بين أفغانستان والولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، قال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان، سوني ليغت، في تغريدة على تويتر، إن قوات بلاده نفذت غارات جوية خلال الـ48 ساعة الماضية، استهدفت مقاتلي طالبان، بعد شنهم هجوما على مواقع القوات الأفغانية في ولاية قندهار (جنوبي أفغانستان).

USFOR-A conducted airstrikes w/in the last 48 hrs targeting TB fighters actively attacking & maneuvering on ANDSF positions in Zharay, Spin Boldak & Kandahar Districts, Kandahar. TB claims otherwise are false. The US continues to defend ANDSF in accordance w/ the US-TB agreement.

