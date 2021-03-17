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سياسة|سوريا

النظام السوري يعلن التصدي لقصف إسرائيلي في محيط دمشق

نيران الدفاعات الجوية في سماء دمشق خلال هجوم سابق (رويترز)
نيران الدفاعات الجوية في سماء دمشق خلال هجوم سابق (رويترز)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202106:42 AM (مكة المكرمة)

قال النظام السوري إن إسرائيل شنت هجوما على أهداف في محيط العاصمة دمشق الثلاثاء لكن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر إنه "في تمام الساعة 22:35 … نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

في السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية".

من جانب آخر، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مروحية إسرائيلية قصفت موقعا لمليشيات موالية لإيران في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون ووسائل إعلام سورية لحظة القصف.

أما الجانب الإسرائيلي فقد امتنع عن التعقيب، ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة عسكرية إسرائيلية قولها "لا نعلق على التقارير الخارجية".

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة من سوريا.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لأنصار حزبه إن إسرائيل تتخذ إجراءات "أسبوعيا تقريبا" لمنع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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