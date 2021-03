النظام السوري يعلن التصدي لقصف إسرائيلي في محيط دمشق

قال النظام السوري إن إسرائيل شنت هجوما على أهداف في محيط العاصمة دمشق الثلاثاء لكن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر إنه "في تمام الساعة 22:35 … نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

في السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية".

من جانب آخر، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مروحية إسرائيلية قصفت موقعا لمليشيات موالية لإيران في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون ووسائل إعلام سورية لحظة القصف.

Appears to be one visual confirmation of an interception over #Damascus, #Syria pic.twitter.com/zOCZqQYmdt

— Aurora Intel (@AuroraIntel) March 16, 2021